Varga Mihály: megérkezett a számlákra a Babakötvény után járó éves állami támogatás

Megérkezett a számlákra a Babakötvény után járó éves állami támogatás: 190 ezer gyermek 1,8 milliárd forint támogatást kapott – jelentette be keddi Facebook-bejegyzésében Varga Mihály pénzügyminiszter

„A Költségvetési Munkacsoport ülésén munkatársaim arról számoltak be, hogy a támogatások jóváírása rendben megtörtént” – tette hozzá a miniszter.

A miniszter megismételte, februártól rekordmagasra, 20,6 százalékra emelték a Babakötvény éves kamatát.

A Babakötvényben gyűjtött megtakarítások összege megközelíti a 330 milliárd forintot.

A konstrukció előnye, hogy magas hozamot kínál, kamata az előző évi infláció plusz 3 százalék; az állam ehhez nyújt még további 10 százalék, maximum 12 ezer forint külön támogatást is minden évben. Nincs számlavezetési díj, adó-, járulék- és illetékmentes; egyszerűen, néhány kattintással online is nyitható, és 42 500 forint összegű életkezdési támogatás is jár.

A Magyar Államkincstár kedden azt is közölte, a maximális, évi 12 ezer forint állami támogatás azoknak jár, akik egy év alatt legalább 120 ezer forintot tesznek félre ebben a megtakarítási formában.

Emlékeztettek rá, az állam által minden újszülöttnek biztosított, 42 500 forintos életkezdési támogatást a szülőknek kell áthelyezniük a Magyar Államkincstárban díjmentesen nyitható Start-számlára, amelyen azt automatikusan a kiemelt kamatozású Babakötvénybe fekteti a szervezet.

A 2012 októberétől kizárólag a kincstárban nyitható és díjmentesen vezetett Start-számlák száma évről évre emelkedik, jelenleg már több mint 360 ezer gyerek rendelkezik vele. A számlákon Babakötvényben lévő megtakarítások összege 2023-ban 77 milliárd forinttal nőtt.

A kincstár közleménye arra is felhívja a figyelmet, hogy Start-számlát nem csak újszülöttek, kisgyerekek részére érdemes nyitni, a számla a gyerek bármely életkorában megnyitható, ráadásul bárki befizethet rá díjmentesen. Fontos változás azonban, hogy 2024. február 13-ától éves befizetési korlát vonatkozik a Start-számlákra. Ennek értelmében Start-számlánként a természetes személyek befizetései nem haladhatják meg az évi 1 millió 200 ezer forintot.

A kincstári Start-számla a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus azonosítást követően egyszerűen, néhány kattintással percek alatt megnyitható. A számlát a szülő azonnal használatba is veheti online, a megújult WebKincstár weboldalon és a MobilKincstár telefonos alkalmazáson keresztül – írták.

Az a gyerek, akinek a születésekor nyitottak Start-számlát, és 18 éven keresztül havonta 10 ezer forintot fizettek be rá, 18 éves korára 4 és fél millió forint megtakarításhoz juthat. Ha valaki csak később, mondjuk, a gyerek 4 éves korában nyitott Start-számlára havi 10 ezer forintot fizet be, a megtakarítással várhatóan 3 millió forint induló tőkét biztosít gyerekének a nagykorúságára – sorolta a példákat a kincstár.

A Babakötvényben összegyűjtött megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék, illeték alól, és szabadon felhasználható a gyerek 18 éves korától – tették hozzá.(MTI)

