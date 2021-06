Varga Mihály: a magyar gazdaság akkor eros, ha építhet nagyvállalatai versenyképességére

A magyar gazdaság akkor erős, ha építhet nagyvállalatai versenyképességére – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter pénteken nagyvállalati támogatási szerződések aláírásakor, Budapesten.

A Nagyvállalati beruházási támogatási programban a pénzügyminiszter három céggel, a Bis Hungary Kft.-vel Videoton Elektronikai Kft.-vel és a Hajdu-Alu Zrt.-vel írt alá szerződést, amelynek révén 2,3 milliárd forint fejlesztés valósul meg 940 millió forint támogatással.

Varga Mihály kiemelte: az elmúlt időszakban több jelentés is megerősítette, hogy a magyar gazdaság újraindítása sikeresen megkezdődött, hamarabb, mint Európa más országaiban.

“Beruházás, munkahelyek teremtése, növekedés, végül a tartós egyensúly elérése – ez a helyes sorrend a gazdaság újraindításakor” – fogalmazott.

A pénzügyminiszter szavai szerint a koronavírus-járvány megmutatta, hogy a hazai ipar megerősítése, a technológia fejlesztése jó irány. A nagyvállalati beruházási támogatás a járvány miatti leállások idején is folytatódott, munkahelyek tízezreinek megtartását, több ezer új munkahely létrehozását segítette – ismertette.



Arról is beszélt, hogy a magyarországi nagyvállalatok jelentős mértékben járulnak hozzá a gazdaság teljesítményéhez, hozzáadott értékben 48 százalék, beruházásban 40 százalék, foglalkoztatásban 26 százalék a részesedésük, és fontos szerepet töltenek be az adott térség gazdaságában.Varga Mihály a nagyvállalati beruházások támogatását Magyarország egyik legeredményesebb beruházás-ösztönző programjának nevezte, és elmondta, hogy annak indulása óta 183 támogatási szerződést kötöttek 160 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra, ezzel 386 milliárd forint értékű hazai fejlesztést segítettek, és a program több mint 3 ezer új munkahely létrejöttéhez járult hozzá.Az idei és a jövő évi költségvetésben egyaránt 25-25 milliárd forint hazai forrás áll a program rendelkezésére, amelyet szükséges igény esetén növelni lehet – tette hozzá. A 3 nagyvállalati partnerrel 2,3 milliárd forint beruházásról állapodtak meg, ehhez mintegy 1 milliárd forint költségvetési támogatást biztosítanak.Részletezte, hogy az épületgépészeti szereléssel foglalkozó Bis Hungary Kft. Pakson és Tiszaújvárosban bovíti üzemcsarnokait, digitalizálja működését; az 1 milliárd forint fejlesztést a kormány 470 millió forinttal támogatja. A Videoton Autóelektronika Kft. beruházása lehetővé teszi, hogy a társaság képes legyen a legkorszerűbb autóelektronikai berendezések gyártására is; az 1,1 milliárd forint fejlesztéshez 400 millió forint támogatást nyújt a kormány. A Hajdu-Alu Zrt. is digitális fejlesztést valósít meg 153 millió forintból Debrecenben; a beruházáshoz a kormány 76 millió forint támogatással járul hozzá.Az aláíráson Patay László, a Bis Hungary Kft. ügyvezetője elmondta, bővítik kapacitásukat, technológiai fejlesztést hajtanak végre, egyebek közt speciális megmunkálógépeket, hegesztő robotot vesznek. A cég tavaly 11 milliárd forint bevételt ért el, és 700 embert foglalkoztat.Heim Imre, a debreceni Hajdu-Alu Zrt. vezérigazgatója elmondta, számítógép vezérelte megmunkáló gépeket, precíziós eszközöket vásárolnak. A beruházás lehetővé teszi, hogy új terméket, elemes homlokzati rendszert gyárthassanak az építőipar számára. A társaság 2020-ban 1,472 milliárd forint árbevételt ért, tavaly 27 munkavállalót foglalkoztatott, az idén létszámbővítést tervez.Gulya Géza, a székesfehérvári Videoton Autóelektronika Kft. ügyvezetője kiemelte, az idén technológiai gépberuházást hajtanak végre, két lakkozósort, alkatrészt beültető automata sort, ragasztóadagolót, automata kamerás ellenőrző rendszert vásárolnak. A kft. tavaly 58,8 milliárd forint árbevételt ért el, 1400 munkavállalót foglalkoztat.(MTI)