Változékony idő várható május első hetében

Változékony lesz az időjárás május első hetében: napsütésre, de záporokra, zivatarokra is számítani kell. Hajnali fagyok már nem várhatók, és helyenként bőven 20 Celsius-fok feletti csúcsértékek is lehetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn, május 1-jén az ország északkeleti harmadán derült lesz az ég, de másutt is sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Csapadék nem lesz, a délkeleti szél csak Sopron körül erősödhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.

Kedden délnyugat, nyugat felől megvastagszik a felhőzet, az ország nyugati felén-kétharmadán egyre több helyen várható eső, zápor, néhol zivatar. A délkeleti, keleti, majd a Dunántúlon az északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 8 és 13 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten 4-7 fok is lehet. Délután 16-25 fok várható, délkeleten lesz a melegebb, a csapadékosabb nyugati vidékeken pedig a hűvösebb.

Szerdán nagyrészt erősen felhős, borult idő várható, majd a nap második felétől a Dunántúlon már egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet. Több helyen előfordul eső, zápor, néhol zivatar, az északi szél főként a Nyugat-Dunántúlon sokfelé megerősödhet. Hajnalra többnyire 9 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra általában 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban csapadékos tájakon több fokkal hidegebb is lehet.

Csütörtökön országszerte felszakadozik a felhőzet, több órára kisüthet a nap. Helyenként előfordulhat eső, zápor és az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül. A hőmérsékleti minimum többnyire 5 és 11, a maximum 16, és 21 fok között ígérkezik.

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában több órára kisüthet a nap és csak néhol fordulhat elő kisebb csapadék. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 5-11 fokról 18 és 24 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lehet az ég, több helyen kell csapadékra számítani. Időnként megélénkül az északi szél. Hajnalban 7-13, délután általában 19-24 fokot mérhetünk, de a csapadékos részeken hidegebb is lehet.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős, borult időre van kilátás, több helyen előfordulhat csapadék. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödhet az északi, északkeleti szél. A minimumhőmérséklet 7 és 13, a maximum általában 16 és 22 fok között valószínű, de nyugaton alacsonyabb, délkeleten magasabb értékeket is mérhetnek.(MTI)