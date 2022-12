Változékony idő várható a héten, visszatérnek az éjszakai fagyok

A hét elején még több órás napsütés várható napközben, hétfőn a napos részeken akár 15 Celsius fok is lehet, de kedden egy hidegfront érkezik helyenként megerősödő széllel, így szerdán hajnalban visszatérnek az éjszakai fagyok és a csúcshőmérséklet is csak 2 és 8 fok között várható. Ezt követen egy melegfront érkezik élénk széllökésekkel, és vasárnap már a hajnali mínusz 1, plusz 6 fokról 5 és 15 fok közé melegszik fel a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn, karácsony második napján a legtöbb helyen vékonyodik, szakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Nagyobb eséllyel az Északi-középhegységben, az Észak-Alföldön és az Alpokalján maradhat tartósan borult, párás az idő. Estétől észak felől újra vastagszik a felhőzet. A szitálás mellett helyenként gyenge eső előfordulhat. A délies szelet akár több helyen kísérhetik élénk, néhol erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos részeken 8 és 15, a tartósan borult, párás tájakon 4 és 7 fok között várható.

Kedden egy hidegfronti felhőzet dél, délkelet felé vonul, mögötte egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, de főleg a délnyugati megyékben maradhatnak erősen felhős területek, a nap második felében pedig nyugat felől fátyolfelhők is érkeznek. A nap első felében szórványosan, délnyugaton több helyen is előfordul eső, zápor, délutántól már csak egy-egy zápor valószínű, esetleg északkeleten – főleg hegyekben – hózápor, éjszakától jelentéktelen ónos eső. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Szerdán helyenként hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, de egy melegfront vastagodó, majd vékonyodó magasszintű felhőzete vonulhat át felettünk. Éjjel, reggel főként északkeleten köd is lehet, amely néhol meg is maradhat. Csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 7 és plusz 2, a csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között várható.

Csütörtökön napos és felhős, párás, ködös területek egyaránt előfordulnak, estétől hazánk nagy részén meg is vastagodhat a felhőzet, beborulhat az ég. Estig számottevő csapadék nem valószínű. Éjjel nyugatról kelet felé vonulhat egy csapadékzóna. A déli, délnyugati irányú szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A hajnali mínusz 6, plusz 2 fokról kora délutánra 2 és 13 fok közé emelkedhet a hőmérséklet, délnyugaton lesz a melegebb.



Pénteken északnyugat felől egyre nagyobb területen felszakadozhat a felhőzet, de főleg az északkeleti, illetve a délnyugati megyékben lehetnek erősen felhős, párás körzetek is, ködfoltokkal. A nap első felében délkelet felé elvonul egy csapadékzóna, második felében legfeljebb egy-egy zápor alakul ki. A déli, délnyugati szél időnként megélénkül, néhol átmenetileg megerősödhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7, kora délután 4 és 13 fok között alakulhat a hőmérséklet, északkeleten lesz a hűvösebb.Szombaton nagyrészt közepesen vagy erősen felhős, sokfelé párás idő valószínű, ködfoltokkal. Helyenként előfordulhat eső, zápor. A délnyugati szél helyenként megélénkül. A minimum-hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a maximum 5 és 15 fok között alakul, délnyugaton lesz a melegebb idő.Vasárnap gyengébben és erősen felhős, párás, ködös területek is lehetnek. Számottevő csapadék nem valószínű. Többnyire mérsékelt lesz a déli, délnyugati szél. A hajnali mínusz 1, plusz 6 fokról 5 és 15 fok közé melegszik fel a levegő, a délnyugati országrészben mérhetik a magasabb értékeket.(MTI)