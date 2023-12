Változatos témák foglalkoztatták idén a magyarokat a Google Keresője szerint

Változatos témák kerültek fel a Google Kereső idei magyarországi topilstáira: a személyek közül Azahriah, a filmek közül az Oppenheimer, míg a receptek közül az őzlábgomba receptje foglalkoztatta idén leginkább a magyarokat – tájékoztatta a Google Magyarország az MTI-t hétfőn.

Mint írják, a legkeresettebb hírességek esetében Azahriah zenész-énekest Eszenyi Enikő színésznő követte, és a legtöbben Suhajda Szilárd magyar hegymászó és Matthew Perry amerikai színész halálára kerestek rá.

A filmek, sorozatok és televíziós műsorok felkapott keresései között hazai és nemzetközi találatok is szerepeltek, dobogós helyezést ért el az idei év két nagy riválisa, Christopher Nolan Oppenheimer és Greta Gerwig Barbie című filmje, de előkelő helyen végzett a Hazatalálsz című magyar sorozat, valamint a Sztárbox és a Nyerő Páros televíziós műsorok is.

Legnépszerűbb sportesemény az Atlétikai Vb és Eb selejtező lett, utóbbinál a Szerbia és Bulgária ellen játszott mérkőzések eredményei érdekelték leginkább a magyarokat. A közkedvelt elektronikai eszközök piacát 2023-ban is az iPhone termékek uralták, a videójátékok közül a Stumble Guys és a Hogwards Legacy került ki győztesen. Az idei év legdivatosabb receptjei közül az őzlábgomba és almás pite elkészítési módjai után érdeklődtek a legtöbben a magyarok közül.

Hagyományos módon a Google minden év végén nyilvánosságra hozza, hogy keresője szerint milyen pillanatokra, emberekre és helyekre kerestek rá leggyakrabban az emberek, bemutatva ezzel az adott időszak legnépszerűbb témáit, valamint a legfontosabb változásokat az előző évi trendekhez képest. A Year in Search oldalon a magyar és globális listák mellett a világ számos országának idei eredményei is elérhetők – áll a közleményben.(MTI)