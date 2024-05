SZJA – Ha vállalkozó, erre figyeljen szja bevalláskor

SZJA – Közeleg május 21., a személyijövedelemadó-bevallás határideje. A NAV által megküldött bevallás-tervezetet azonban érdemes a vállalkozóknak figyelmesen leellenőrizni és kiegészíteni, ezért a K&H összegyűjtött néhány tipikus hibát és hasznos tippet, hogy elkerüljük a tévedéseket.

Fontos határidő közeleg azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik személyijövedelemadó-bevallásra kötelezettek. Ennek benyújtására május 21-éig még néhány nap maradt, amit érdemes kihasználni, hogy elkerüljük a legtipikusabb hibákat, hiányosságokat. „Az első és legfontosabb, hogy a NAV által megküldött tervezet a beküldés után kizárólag a magánszemélyeknél válik elfogadottá, a vállalkozásoknál a cég adataival ki kell egészíti a tervezetet és be is kell küldeni. Szintén a 2023-as bevallásban lehet jelezni az adókedvezményt, ha év közben nem lett igénybe véve” – hívja fel a figyelmet Szilágyi Anita, a Vállalkozás Okosan tanácsadója, a K&H: üzletet ide! szakmai partnere.

a leggyakoribb banánhéjak, amikre érdemes figyelni

a tervezet elfogadása csak azután történjen, hogy a vállalkozás bevételi és egyéb adatait beírták.

az átalányadózóknak kizárólag az átalányadós bevételen kívüli szociális hozzájárulási adót kell feltüntetni, amennyiben volt ilyen.

ha valaki 2023-ban szüneteltette a vállalkozását, és az adóévben nem kezdte újra a tevékenységét, akkor ezt jelölni kell az szja bevallásban. A szünetelés esetén figyelni kell arra, hogy a bevallási időszak az aktív időszak legyen.

a magánszemélyek és a vállalkozók szja-bevallása egy szja tervezet, nem kell „másikat” keresni.

az egyéni vállalkozóknak az szja-bevallás mellett a helyi iparűzési adóról is bevallást kell benyújtani, ennek határideje 2024. május 31.

az szja-bevallást az eSZJA oldalon és az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programban is ki lehet tölteni, azonban más névvel szerepel: a 23SZJA nyomtatványt az ÁNYK-ban 2353-as nyomtatványként kell keresni, vagy akár ki is lehet exportálni az eSZJA felületéről és az ÁNYK-ban kitölteni.

ha 2023-ban megszűnt az egyéni vállalkozás, akkor ezt jelölni kell az szja-bevallásban, és azt is, hogy az adóév folyamán nem kezdett új egyéni vállalkozói tevékenységet.

„Azt is érdemes észben tartani, hogy a 2023-as évre csak akkor kérhető jövedelemigazolás – például hitelfelvételhez –, ha az szja-bevallás be lett nyújtva. Ha pedig valaki hibásan nyújtotta be a bevallást, és ezért hibaüzenetet kap a rendszertől, érdemes szakértőhöz fordulni, hogy ne történjen nagyobb galiba” – tanácsolja a K&H: üzletet ide! szakmai partnere.

A negyedévben aktuális, további adózási teendők részleteiről és egyéb, vállalkozóknak szóló, pénzügyi tudatosságot és a növekedést támogató témákról az üzletetide.hu oldalon lehet tájékozódni.

A K&H Csoportról

Az ország egyik vezető és országosan több mint 3800 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten, gyorsan és gördülékenyen elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 195 lakossági ügyfélpontot működtet, és csoportszinten mintegy 1,6 millió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését mintegy 3600 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport hozzávetőleg 2300 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet.