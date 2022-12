Utolsó pillanatos ajándékötletek karácsonyra

Van, hogy az ünnepi ajándékbeszerzés az utolsó pillanatra marad, de pánikra semmi ok: egy menő mobilos kiegészítőt, például fülhallgatót vagy okosórát még most sincs késő beszerezni, sőt, a Yettel ahhoz is ad segítséget, hogy személyes élményekkel lephessük meg szeretteinket. Az ünnepek alatti gondtalan mobilozást a szolgáltató kedvezményes árú 7 napos korlátlan belföldi netes adatjegye is segíti. Tippek utolsó pillanatos ajándékbeszerzéshez.

Mobilok 0 forinttól

Az új mobil beszerzését sokan karácsonyra tartogatják, a Yettelnél pedig érdemes körbenézni a korlátlan belföldi adatmennyiséget tartalmazó Prime tarifákkal elvihető készülékajánlatok között, a Prime-előfizetőknek ugyanis több készülékszolgáltatás, több törődés és több exkluzív készülékajánlat jár. Az utóbbi jegyében most több, Prime tarifával akár 0 forintos kezdőrészlettel elvihető mobil között lehet választani – ilyen például a Samsung Galaxy A23 5G, amellyel a Yettel 5G-szolgáltatása is élvezhető, 50 MP felbontású hátlapi főkamerájával pedig szuper felvételeket lehet készíteni.

Ha a gyerek kap új telefont

Nem könnyű döntés, hogy a gyerekek hány éves korban, és milyen készüléke kapjanak, de általánosságban érdemes belépő szintű készüléket választani, így kisebb a kár, ha a telefon megsérülne. Ebben a korban is fontos, hogy a mobil kijelzője jó minőségű legyen, főleg, ha digitális oktatáshoz is használják, illetve életkortól függően meghatározó lehet a méret – a választáshoz hasznos tippek itt találhatók.

Plusz biztonság az új mobilhoz

A kiválasztott készülékhez érdemes a Yettel Netpajzs mobilinternet-biztonsági szolgáltatásra is előfizetni, amely a Yettel mobilhálózaton keresztülmenő netforgalmat szűri, azaz még azelőtt blokkolja a nem kívánt tartalmat, hogy az a telefonunkig eljutna. A szolgáltatás 30 napos ingyenes próbaidőszakkal és hűségidő nélkül, az ingyenes időszak után is mindössze egy kávé áráért, 390 forintos havidíjjal rendelhető meg lakossági és kisvállalati ügyfelek számára.

Okos kiegészítők

A Yettel kutatása[1] szerint idén karácsonykor az ajándéknak szánt elektronikai termékek között a legnépszerűbbek a fej- és fülhallgatók, amelyekből a Yettelnél is széles választék található – legyen szó a mostanában népszerű vezeték nélküli Bluetooth-fülhallgatókról, vagy hagyományos vezetékes fej- és fülhallgatókról. Jó ajándékötlet lehet még zenehallgatáshoz egy hordozható Bluetooth-hangszóró, vagy pedig okosóra, illetve sportoláshoz ideális okoskarkötő, de olyan speciális okoskiegészítők is megtalálhatók a szolgáltatónál, mint az UVC LED-es sterilizáló eszközök.

A Yettel Prime tarifára előfizetőknek pedig jó hír, hogy évi egyszer 10%-os kedvezménnyel vásárolhatnak okos tartozékot.

Korlátlan mobilnetezés az ünnepekre

A karácsonyi készülődést és az ünneplést kedvezményes adatjegy segíti a Yettelnél: a lakossági számlás és feltöltőkártyás ügyfelek december 31-ig kedvező, 1990 forintos áron aktiválhatják a Korlátlan Karácsony 7 napos korlátlan belföldi adatjegyet.

A legjobb ajándék sokszor az együtt töltött idő

Egy új kütyünek mindenki örül, de a legértékesebb ajándék mégis csak az együtt töltött idő. A Yettel idén karácsonykor a személyes gesztusok erejére hívja fel a figyelmet: olyan kártyákat tesz elérhetővé üzleteiben és a https://legertekesebbajandek.yettel.hu/ oldalon, amelyek közös élmények ajándékozásához adnak ihletet. Az ajándékozáshoz olyan praktikus videók is segítséget adnak, amelyekben fogyatékos emberek adnak tippeket az élmények megvalósításához, a videók megnézése után pedig a Yettel adománnyal támogatja a KézenFogva alapítványt.