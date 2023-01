Ukrajnai háború – Zelenszkij szerint nem lesz harmadik világháború

Nem lesz harmadik világháború, mert Ukrajna megállítja az orosz agressziót -jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Golden Globe díjátadó ünnepségén videoösszeköttetésen keresztül mondott beszédében.

Az államfő beszédét Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője tette közzé az Instagramon szerdán. “Emberek milliói haltak meg az első világháborúban. A második világháború több tízmillió ember életét oltotta ki. Nem lesz harmadik világháború. Ez nem egy trilógia. Ukrajna megállítja az orosz agressziót a területén. Ezt az egész szabad világgal együtt tesszük. Remélem, hogy mindannyian velünk lesztek győzelmünk napján” – fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök emlékeztetett arra, hogy a Golden Globe-díjat különleges időben alapították. Ez volt az az idő, amikor a második világháború még nem ért véget, de a helyzet megváltozott, és már mindenki tudta, ki fog győzni, bár még zajlottak a csaták. “Most 2023 van. Az ukrajnai háború még nem ért véget, de a helyzet változik. És most már világos, hogy ki fog győzni. Még mindig lesznek csaták és könnyek, de már most is elmondhatom, hogy ki volt a legjobb tavaly. Ti voltatok azok: a szabad világ szabad emberei. Azok, akik összefogtak, hogy támogassák a szabad ukrán népet közös szabadságharcunkban” – hangoztatta Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerdán a nyugat-ukrajnai Lvivbe (Lemberg) utazott munkalátogatásra, ahol megbeszélést folytatott Ukrajna északnyugati régióinak biztonsági helyzetéről, valamint az elesett ukrán katonák emléke előtt is tisztelgett. Az elnöki iroda tájékoztatása szerint a koordinációs értekezleten szót ejtettek az államhatár védelmének helyzetéről, különös tekintettel az ukrán-fehérorosz határszakaszra. Az elnök jelentéseket hallgatott meg az említett határszakaszon levő erődítmények állapotáról és megerősítéséről, valamint az ott szolgáló határőrök és katonák anyagi támogatásáról.

Szót ejtettek a rivnei atomerőmű védelmének és megbízható működésének biztosításáról is. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a külső kockázatokkal szembeni védelem hozzájárul a nyugat-ukrajnai régiók gazdaságának normális működéséhez.(MTI)