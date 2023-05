Ukrajnai háború – Wagner-alapító: elkezdődött az ukrán ellentámadás

Az ukrán ellentámadás teljes gőzzel halad, Volodimir Zelenszkij elnök ravaszkodik, amikor az offenzíva elhalasztásáról beszél – közölte Jevgenyij Prigozsin, a Bahmut ostromában kulcsszerepet játszó Wagner magánhadsereg alapítója csütörtökön sajtószolgálatának Telegram-csatornáján.

„Artyomovszk (Bahmut orosz hadijelentésekben használt elnevezése) irányában az ukrán fegyveres erők alegységei behatolnak a szárnyakba, és sajnos néhány helyen sikerrel is járnak. Mi tovább haladunk, hogy rajtuküssünk” – mondta hangüzenetében Prigozsin.

„Az ukrán fegyveres erők terve így működik: mi megyünk, hogy rajtuküssünk, ők meg rajtunkütnek” – tette hozzá.

Prigozsin szerint az ukrán offenzívában képzett és jól felszerelt erőket vetettek be, amelyek első feladata a bahmuti front „áttörése”. Arra figyelmeztetett, hogy ezt követően a nagyobbrészt megszállt ukrajnai Zaporizzsja megye, majd az oroszországi Brjanszk és Belgorod megye felé fogják venni az irányt. Azt mondta, hogy a Wagner csapata a lőszerhiány ellenére továbbra is teljesíti harci küldetését Bahmutban.

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a csütörtöki hadijelentést ismertetve közölte, hogy az orosz rohamosztagok folytatják offenzívájukat Bahmut nyugati részén, a szárnyaikon pedig légideszantosok tartóztatják fel az ukrán csapatokat, miközben az orosz légierő és tüzérség csapásokat mér az ukrán erőkre a környező települések körzetében.

A tábornok szerint ezen a frontszakaszon az elmúlt nap folyamán 230 ukrán katona és „zsoldos” vesztette életét. Az ukrán fegyveres erők napi összesített emberveszteségét mintegy 555 főre tette. A megsemmisített ukrán katonai létesítmények és eszközök között említett meg egyebek között három lőszerraktárt és egy Szu-25-ös harci gépet.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője csütörtökön nem kívánta kommentálni a sajtónak Prigozsin részéről az orosz hadsereg vezetésének és tábornokainak címzett bírálatokat.

A nap folyamán orosz ellenőrzés alá került területek több településéről, köztök Donyeckből jelentettek ukrán tüzérségi támadásokat a helyi hatóságok.

Alekszandr Bogomaz, az oroszországi Brajnszk megye kormányzója közölte, hogy ukrán dróntámadás ért egy olajtárolót Klinci városban. A tisztségviselő szerint a létesítmény alapja és egy tartály megrongálódott, személyi sérülés nem történt.(MTI)