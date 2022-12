Ukrajnai háború – Volodimir Zelenszkij az amerikai kongresszusban: az amerikaiak pénze befektetés

Az Ukrajnának küldött amerikai pénz nem adomány, hanem befektetés a globális biztonságba és demokráciába – jelentette ki az ukrán elnök az amerikai Kongresszusban tartott beszédében szerda este.

Volodimir Zelenszkij azt ígérte, hogy a támogatást a lehető legnagyobb felelősséggel használják fel, ami segítséget ad ahhoz, hogy “felgyorsítják a győzelmet.

Az államfő a Képviselőház és Szenátus együttes ülésén megköszönte a Kongresszus által korábban megszavazott pénzügyi támogatási csomagokat. Kifejtette, hogy harctéren az orosz erők fölényben vannak a lőszert és tüzérségi eszközöket tekintve, amit az Ukrajnának támogatásként szállított eszközök ellensúlyoznak ugyan, de megjegyezte, hogy ezek “nem elegendők”.

Az amerikai katonai eszközök felhasználását illetően Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy soha nem kért amerikai katonákat a tankok és egyéb eszközök kezeléséhez, azt az ukrán katonák elsajátítják.

A világ annyira összekapcsolt, kölcsönösen függő, hogy senki nem állhat a félre a háború hatásai elől “az Egyesült Államoktól Kínáig, Európától Latin-Amerikáig”, és senki nem érezheti magát biztonságban egy ilyen háború idején – hívta fel a figyelmet.

Az elnök arra is kérte az amerikai törvényhozókat, hogy segítsenek megvalósítani az általa javasolt 10 pontos béketervet, valamint sürgette őket, hogy Oroszország felelősségre vonása keretében fokozzák a Moszkva elleni szankciókat.

Az ukrán elnök szerdán a déli órákban érkezett az amerikai fővárosba. Először Joe Biden fogadta a Fehér Házban, ahol az amerikai elnök hivatalosan is bejelentette, hogy az Egyesült Államok 1,8 milliárd dollár pótlólagos katonai támogatást nyújt Ukrajna számára, amelynek része Patriot nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer is.

Az ukrán elnök hivatalos programját a Kongresszus tagjai előtt tartott beszéd zárta. Az amerikai törvényhozás ezen a héten elfogadhatja az Egyesült Államok 2023-as 1700 milliárd dollár kiadásról szóló költségvetését, amelyben 45 milliárd dollárt szánnak Ukrajna támogatására.

A háború idén február 24-i kezdete óta Volodimir Zelenszkij első alkalommal járt hivatalos látogatás keretében külföldön.(MTI)