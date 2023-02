Ukrajnai háború – Ursula von der Leyen: Ukrajna a szabadságért és a demokráciáért harcol

Ukrajna a szabadságért, a demokráciáért és az Európai Unióban elfoglalt helyéért harcol – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrajnai háború kezdetének évfordulóján pénteken.

Ursula von der Leyen a közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében hangsúlyozta, egy éve tart Oroszország “brutális agressziója”, és egyéves a hősies ukrán ellenállás, ahogy egy éve töretlen az európai szolidaritás Ukrajna mellett.

“Az Európai Unió Ukrajna mellett áll mindaddig, ameddig csak szükséges. Éljen Ukrajna! Éljen Európa!” – jelentette ki az uniós bizottság elnöke. “Ukrán barátaink szelleme és elszántsága mindannyiunk számára inspirációt jelent” – fogalmazott.

Von der Leyen közösségi oldalán azt írta: Ukrajna az európai kontinens központjává vált. Ukrajna “az a hely, ahol értékeinket megőrzik, ahol szabadságunkat védik, ahol Európa jövőjét írják” – fogalmazott.

Közölte továbbá, felvonták az ukrán zászlót az Európai Bizottság épülete előtt, aminek az az üzenete, hogy egy napon Ukrajna csatlakozik az európai családhoz, ahová – szavai szerint – jog szerint tartozik. Egy napon ez a zászló magasan lobog majd Brüsszelben – tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.

Charles Michel, az uniós tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke a közösségi oldalára feltöltött videoüzenetében hangsúlyozta: “sötét évforduló a mai” Ukrajna, Európa és az egész világ számára. Oroszország egy éve háborúzik Ukrajna ellen, Ukrajna pedig egy éve áll ellen bátran az orosz agressziónak – mondta.

Európa az ukránok oldalán áll és támogatja az országot mindaddig, amig szükség van rá, ugyanis – mint fogalmazott – “sosem fogunk elfogadni olyan világrendet, melyet brutális erő irányít”. A szabad és független Ukrajna szabad és független Európát jelent, Ukrajna győzni fog, népe pedig békében és szabadságban fog élni – tette hozzá az uniós tanács elnöke.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében hangsúlyozta, Európa továbbra is kiáll Ukrajna mellett a béke, a szabadság és az igazságosság érdekében. A máltai politikus hangsúlyozta, Ukrajna kék-sárga zászlaja -, amely szavai szerint – minden európai szívét megnyerte, az ország népének lenyűgöző bátorságát és erejét szimbolizálja. Azokét, akik legyőzik a nehézségeket – tette hozzá az uniós parlament elnöke.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár videóüzenetében kijelentette: Ukrajna győzni fog, és önálló, független országként kerül ki a konfliktusból. Hangsúlyozta: a szövetségesek nem hátrálnak meg, és továbbra is soha nem látott támogatást nyújtanak Ukrajnának, segítve ezzel az ukrán erőket, hogy visszaszoríthassák az orosz agressziót.

A bátor ukrajnaiak életükért, hazájukért és szabadáságukért harcolnak. Hősiesen szorítják vissza a megszálló orosz erőket – mondta. A NATO főtitkára ugyanakkor figyelmeztetett: Vlagyimir Putyin orosz elnök céljai nem változtak. Oroszország további többszázezres sereget mozgósított, valamint katonai segítségben részesül Irán és Észak-Korea részéről.

Az Észak-atlanti Tanács nyilatkozatot adott ki Oroszország Ukrajna elleni háborújának első évfordulójához kapcsolódóan, amelyben a háborút az elmúlt évtizedek legsúlyosabb fenyegetésének nevezték az euroatlanti biztonságra nézve.

Hangsúlyozták, Oroszország teljes felelősséget visel a háborúért. Oroszország háborúja a globális biztonságot veszélyezteti, lépései súlyosan aláássák a nemzetközi biztonságot és stabilitást, valamint a szabályokon alapuló nemzetközi rendet. Oroszország nem mutat nyitottságot az igazságos és tartós béke iránt – emelték ki.

Közölték: a szövetségesek fokozzák politikai és gyakorlati támogatásukat Ukrajna számára, és szándékuk, hogy továbbra is összehangolt nemzetközi nyomást gyakoroljanak Oroszországra.

“Teljes mértékben támogatjuk Ukrajna jogát az önvédelemhez és a saját biztonsági környezetének megválasztásához” – fogalmaztak.

Egy év elteltével az ukránok bátran harcolnak a szabadságért és a függetlenségért. Oroszország azon törekvése, hogy megtörje Ukrajna bátor népének elhatározását, kudarcot vall – tették hozzá.

Mark Rutte holland miniszterelnök a Twitteren közétett üzenetében emlékeztetett: egy éve immár, hogy az ukrán nép hősiesen és meggyőződéssel harcol a szabadságért Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vezetésével, aki – szavai szerint – az ország szellemének és bátorságának megtestesítője.

Leszögezte: a háború kizárólag Ukrajna győzelmével fejeződhet be. Hozzátette: országa elkötelezett az ukrán győzelem mellett. Hollandia minden erejével támogatja Ukrajnát mindaddig, amig szükséges – tette hozzá.

Alexander De Croo belga miniszterelnök a közöségi oldalára feltöltött videóüzenetében azt mondta, egy éve, hogy a barbár orosz agresszió felesleges szenvedést és a pusztítást okoz Ukrajnában. Millióknak kell elhagyniuk otthonukat és a más országokban menedéket keresni. Belgium több mint 80 ezezer ukrajnai menekültet fogadott – közölte. Oroszország jogtalan támadása és az ukrán területek elfoglalása a nemzetközi kötelezettségek megszegését jelenti, valamint aláássa az európai biztonságot – húzta alá. Közölte továbbá, országa a háború kezdete óta Ukrajna mellett áll és fenntartja támogatását. Belgium továbbá kiáll a szabályokon alapuló nemzetközi rend mellett, amely az egyetlen út a béke és a stabilitás globális szavatolására – tette hozzá a belga kormányfő.(MTI)