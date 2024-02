Ukrajnai háború – Ukrán szárazföldi erők: ukrán hadifoglyokat végeztek ki az oroszok

Orosz katonák agyonlőttek vasárnap két ukrán katonát azután, hogy utóbbiak már megadták magukat – közölte az ukrán szárazföldi erők sajtószolgálata a Telegramon.

„Ma reggel a (keleti országrészben harcoló) Horticja hadműveleti és stratégiai csapatcsoport szektorában az oroszok ismét kimutatták a nemzetközi humanitárius joghoz való hozzáállásukat azzal, hogy lelőttek két ukrán hadifoglyot” – áll az üzenetben.

Az ukrán katonák kivégzéséről egy félperces videófelvételt is közzétett a sajtószolgálat. A felvételen látható, hogyan közelednek a felfegyverzett oroszok egy lövészárokban két ukránhoz, akiknek nincs fegyver a kezükben, és nem tanúsítanak ellenállást. Egy pillanatban az egyik orosz gépkarabéllyal tüzet nyitott mindkét ukrán katonára, és további sorozatokat lő beléjük, miután már a földre zuhantak.

Azt, hogy pontosan hol történt ez a háborús bűncselekmény, a szárazföldi erők nem közölte. Az UNIAN ukrán hírügynökség a közösségi oldalakon közzétett hozzászólásokra hivatkozva, azt írta, hogy az eset Donyeck megyében, az orosz megszállás alá került Szoledar várostól északkeletre fekvő Veszele falu közelében történhetett.

Az UNIAN a DeepState ukrán elemzőportál Telegram-csatornájára hivatkozva közölte azt is, hogy az orosz megszállók hat, fogságba esett ukrán katonát lőttek le az avgyijivkai Zenit elnevezésű katonai állásban, ahonnan pénteken vonultak ki az ukrán csapatok. A kivégzett foglyokat hozzátartozóik és bajtársaik egy videófelvételről ismerték fel, amelyet az oroszok tettek közzé az interneten. A hatból négy olyan sebesüléseket szenvedett, hogy nem tudott járni, két katona pedig velük maradt a több napja körbezárt álláson, így estek fogságba. Az információt a Szlidsztvo.info független ukrán hírportál is megerősítette, közölve három ukrán katona hozzátartozóinak nyilatkozatait, akik az orosz videofelvételen felismerték rokonuk holttestét. A 110. ukrán rohamdandár sajtószolgálata a hírportálnak ugyanakkor azt mondta , hogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudják egyelőre, hogy a videofelvétel a kivégzett sebesült ukrán katonákról valóban Avgyijivkában készült.(MTI)