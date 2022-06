Ukrajnai háború – Scholz Macronnal és Draghival látogathat el Kijevbe

Olaf Scholz német kancellár Emmanuel Macron francia államfővel és Mario Draghi olasz kormányfővel együtt látogathat el Kijevbe egy vasárnapi német lapjelentés szerint.

A Bild am Sonntag című lap értesülése szerint a három vezető a világ legfejlettebb ipari országait összefogó G7 csoport június 26-án kezdődő németországi csúcstalálkozóje előtt felkeresheti Kijevet, ahol egyikük sem járt az orosz támadás kezdete óta.

Párizs és Berlin jó ideje egyeztet a közös kijevi látogatásról, amelyre azért nem kerítettek sort eddig, mert Emmanuel Macron meg akarta várni a vasárnapi franciaországi parlamenti választást – írta a német lap, hozzátéve: Párizs javasolta, hogy ne ketten, hanem az olasz kormányfővel együtt utazzanak az ukrán fővárosba.

Az Európai Unió három legerősebb országának vezetői a közös vizittel a közösség egységét akarják kifejezni – emelte ki a Bild am Sonntag.

Az egyelőre nem ismert, hogy bejelenthetnek-e újabb fegyverszállításokat – írták.

Felidézték, hogy Olaf Scholzot széles körben bírálják, amiért nem tett még szolidaritási látogatást Kijevben. A kancellár ezt a kritikát azzal hárítja el, hogy nem kíván csatlakozni azokhoz, akik “néhány fotó erejéig járkálnak” Ukrajnába, és csak akkor utazik, ha “nagyon konkrét” ügyekről lehet tárgyalni.

Az biztos, hogy Németország nemrég újabb nagyszabású fegyverszállításokat helyezett kilátásba. Olaf Scholz június elején jelentette be, hogy a hazájának rendelkezésére álló legmodernebb légvédelmi rendszerrel, az IRIS-T-vel, és tűzérségi állások felderítésére szolgáló radarrendszerekkel is támogatják az orosz támadás ellen védekező ukrán hadsereget.

A kancellár a szövetségi parlamentben (Bundestag) arról is szólt, hogy hamarosan befejeződik az ukrán katonák németországi kiképzése a Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) önjáró löveg használatára, és elkezdődik egy újabb kiképzési program, amelyben a Gepard önjáró légvédelmi gépágyú használatát tanulják meg ukrán katonák.



A G7 csoporthoz Németország, Franciaország és Olaszország mellett az Egyesült Államok, Japán, Kanada, Nagy-Britannia, valamint az Európai Unió mint nemzetek feletti intézmény tartozik. A soros elnöki tisztséget betöltő Németország egy bajorországi alpesi kastélyszállóban, a Schloss Elmauban rendezi meg a csoport vezetőinek háromnapos találkozóját.A legfejlettebb iparú országok informális egyeztető fóruma 1975 óta működik, és 1998-ban tagjai közé fogadta Oroszországot, így átalakult G8 csoporttá. Azért működik mégis G7 csoportként, mert Oroszország tagságát 2014-ben az Ukrajnához tartozó Krím félsziget nemzetközi jogot sértő bekebelezése miatt felfüggesztették.(MTI)