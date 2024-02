Ukrajnai háború – London negyedmilliárd font értékű készletpótlási programot indít az ukrán tüzérség számára

Ukrajnai háború – Csaknem negyedmilliárd font értékű programot jelentett be szombaton a brit kormány az ukrán tüzérség hadianyag-tartalékainak növelésére.

Az orosz invázió kezdetének második évfordulóján ismertetett program alapján a brit védelmi minisztérium a következő egy évben 245 millió fontot (112 milliárd forintot) fordít olyan tüzérségi lövedékek beszerzésére, amelyekre „sürgősen szükség van” az ukrajnai készletek feltöltése érdekében.

A védelmi tárca tájékoztatása szerint a program az ellátási láncolatok megerősítésére is kiterjed.

A minisztériumi nyilatkozat szerint a tüzérség kritikus fontosságúnak bizonyult Ukrajna hadszíntéri sikereinek szempontjából, megakadályozva, hogy az orosz haderő jelentősebb áttöréseket érjen el.

Az ukrán fegyveres erők különösen az ellenséges tüzérségi ütegekkel szembeni elhárító műveletekhez használják nagy hatékonysággal a tüzérséget. Ukrajna drónokat és brit radarrendszereket is bevet az orosz tüzérség telepítési helyszíneinek gyors azonosításához és megsemmisítéséhez – áll a brit védelmi minisztérium szombati tájékoztatásában.

A tárca kiemeli: London már a Krím tíz évvel ezelőtti orosz elfoglalása óta vezető szerepet tölt be az ukrán fegyveres erők nemzetközi támogatásában.

A minisztérium szerint Nagy-Britannia 2015 óta 60 ezer újonnan toborzott ukrán katonát részesített kiképzésben, 2022 óta pedig csaknem 12 milliárd font (5500 milliárd forint) gazdasági, humanitárius és katonai segélyt nyújtott Ukrajnának.

Grant Shapps brit védelmi miniszter a héten a londoni alsóházban bejelentette, hogy Nagy-Britannia további kétszáz Brimstone harckocsielhárító rakétát szállít Ukrajnának. Ezzel 1300 fölé emelkedik az ukrán fegyveres erőknek átadott Brimstone rakéták száma.

A brit védelmi tárca szombati tájékoztatása szerint Nagy-Britannia mindemellett lánctalpakat is gyárt Ukrajna számára különböző típusú harcjárművekhez, köztük olyan, még a szovjet időszakban készült eszközökhöz, amelyeket az orosz haderő már kiselejtezett, de az ukrán fegyveres erők ismét használatba vettek.

Nagy-Britannia tartalék lánctalpakat szállít az Ukrajnának szállított brit gyártmányú Challenger 2 harckocsikhoz is – áll a londoni védelmi tárca szombati tájékoztatásában.

Sir Tony Radakin tengernagy, a brit fegyveres erők vezérkari főnöke a minisztériumi ismertetéshez fűzött nyilatkozatában kiemelte: az ukrán hadsereg az elmúlt két évben a világ egyik legnagyobb és legütőképesebb haderejévé vált.

Radakin szerint ugyanakkor az orosz hadsereg több mint 350 ezer katonája elesett vagy megsebesült az ukrán hadszíntéren, Oroszország elvesztette az elfoglalt ukrán területek felét, odaveszett több ezer harckocsija, tüzérségi eszköze és páncélozott harcjárműve, Ukrajna tengeri úton szállított exportja pedig kezd visszatérni a háború előtti szintekre.(MTI)