Ukrajnai háború – Brit katonai hírszerzés: az afganisztáni háborúhoz mérhető veszteségei lehetnek az orosz hadseregnek

A brit katonai hírszerzés hétfői helyzetértékelése szerint az ukrajnai háború első három hónapjában meghalt orosz katonák száma valószínűleg hasonló a Szovjetunió által az afganisztáni háború kilenc éve alatt elszenvedett veszteségekéhez.

A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési beszámoló szerint a jelentős mértékű veszteségek fő okai között van a rosszul megválasztott hadszíntéri taktika, a korlátozott légi fedezet, a rugalmasság hiánya, valamint az, hogy az orosz vezénylési láncolat hajlamos az elkövetett hibák megismétlésére.

A brit katonai hírszerzés szerint a Donyec-medencében zajló orosz offenzíva még tovább növeli az orosz fegyveres erők veszteségeit.

A londoni hírszerzési tájékoztatás kitér arra is, hogy az orosz lakosság a múltban “érzékenyen” reagált az Oroszország által kezdeményezett háborúkban elszenvedett veszteségekre.

Az Ukrajnában elszenvedett veszteségek növekedésével e veszteségek egyre érzékelhetőbbekké válnak, és ez erősítheti Oroszországban a háborúval szembeni lakossági elégedetlenséget, valamint a hajlandóságot is arra, hogy az emberek hangot adjanak ennek az elégedetlenségnek – fogalmaz a brit katonai hírszerzés hétfőn ismertetett új helyzetértékelése.

London nem először utal arra, hogy az orosz hadsereget komoly veszteségek érhették az ukrajnai háborúban.

A brit katonai hírszerzés egyik legutóbbi beszámolója azt valószínűsítette, hogy az orosz hadsereg az Ukrajna ellen indított háború februári kezdetén bevetett harcoló szárazföldi kontingens egyharmadát elveszíthette.



Egy másik brit hírszerzési beszámoló szerint Oroszország ebben a helyzetben jelentős létszámú “segéderőket” is bevet, és e kontingensekben valószínűleg több ezer csecsen is harcol.A londoni védelmi tárca szerint a hírszerzési adatok arra vallanak, hogy az Ukrajnában Oroszország által bevetett csecsenek között egyénileg jelentkező önkéntesek és a csecsen nemzeti gárdaezred tagjai is jelen lehetnek.A brit katonai hírszerzés szerint az ennyire “vegyes összetételű” alakulatok alkalmazása is azt jelzi, hogy Oroszországnak “jelentős erőforrás-problémái” vannak Ukrajnában.(MTI)