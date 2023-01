Ukrajnai háború – Brit katonai hírszerzés: a Wagner-csoport az ukrajnai orosz hadműveletek meghatározó szereplőjévé vált

A Wagner nevű orosz zsoldosmilícia az ukrajnai orosz hadműveletek meghatározó szereplőjévé vált – áll a brit katonai hírszerzés pénteken ismertetett helyzetértékelésében.

A londoni védelmi minisztérium által közzétett hírszerzési összefoglaló szerint szinte biztos, hogy a Wagner-csoport Ukrajnában harcoló fegyvereseinek száma most már eléri az 50 ezret.

A brit katonai hírszerzés felidézi, hogy az orosz állami nyilvántartás adatai szerint a Wagner-csoport tavaly decemberben formálisan jogi személyként bejegyeztette magát, bár alaptevékenységeként a “vezetői tanácsadást” jelölte meg, harci tevékenységről nem esik szó a bejegyzésben.

Egyelőre nem egyértelmű, hogy a “Wagner Centre” nevű vállalatot milyen mértékben vonják majd be a Wagner katonai tevékenységének irányításába. A katonai magánvállalkozások továbbra is illegálisak Oroszországban, annak ellenére, hogy hosszú ideje szó van a törvény módosításáról – áll a brit katonai hírszerzés pénteki beszámolójában.

A szolgálat szerint a Wagner tulajdonosa, Jevgenyij Prigozsin valószínűleg részben a vállalatainak juttatott, magasra árazott állami megbízatásokból finanszírozza a csoport működését.

Az elemzés szerint a Wagner bejegyzésével folytatódik a hagyományosan homályos hátterű szerveződés nyilvános profiljának figyelemreméltóan gyors kialakítása.

Prigozsin csak szeptemberben ismerte el, hogy ő alapította a Wagnert, októberben már meg is nyílt a csoport fényűző központja Szentpéterváron. A szerveződés hivatalos bejegyeztetésének valószínű célja Prigozsin üzleti haszonszerzésének maximalizálása és a mindinkább előtérbe kerülő szervezet legalizálási folyamatának előmozdítása – áll a brit katonai hírszerzés pénteki elemzésében.(MTI)