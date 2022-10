Ukrajnai háború – Az egész világot veszélybe sodorják Oroszország és Irán katonai kapcsolatai

Jaír Lapid izraeli miniszterelnök telefonbeszélgetést folytatott Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszterrel, és arra figyelmeztetett, hogy az egész világot veszélybe sodorják az Oroszország és Irán közötti katonai kapcsolatok.

A csütörtöki beszélgetésben a kormányfő mélységes aggodalmát fejezte ki azon nyilatkozatok nyomán, amelyek szerint Moszkva Iránban gyártott drónokat használt Ukrajna elleni támadásaiban – derül ki a The Times of Israel című lap jelentéséből.

Lapid egy tévéinterjúban is arra figyelmeztetett, hogy az egész világot veszélybe sodorják az orosz-iráni fegyveres kapcsolatok. Az izraeli kormányfő a beszélgetés után a Twitter közösségi oldalon közzétett bejegyzésében leszögezte, hogy Izrael az ukrán nép oldalán áll.

“Természetesen azt gondoljuk, hogy Oroszország és Irán kapcsolata nemcsak Izrael, hanem Ukrajna, Európa és az egész világ számára is komoly problémát jelent” – mondta Lapid csütörtökön az Izraelben is sugárzott, orosz nyelvű RTVi tévének adott interjújában.

“Irán veszélyes terrorista állam, és az egész világot veszélybe sodorja, ha Oroszország üzletet köt vele” – hangoztatta. Teljesen elfogadhatatlannak minősítette Teherán drónszállításait Moszkvának, de kitartott Izrael azon álláspontja mellett, hogy megtagadja a közvetlen fegyveresszállításokat Kijevnek az Oroszországgal fennálló összetett kapcsolatok miatt, mert Moszkva komoly katonai jelenléttel rendelkezik Izrael északi határán, Szíriában.

“Izrael nemzetközi kapcsolatrendszere összetett kérdés” – fejtette ki Lapid. “Kötelességem gondoskodni Izrael biztonságáról, nemzetbiztonságunkról is, gondoskodnom kell érdekeink tiszteletben tartásáról, és ennek során egyértelművé kell tenni, hogy támogatjuk Ukrajnát” – tette hozzá.



A megbeszélést megelőzően a kijevi vezetés felháborodását fejezte ki, amiért Izrael továbbra sem nem hajlandó fegyvert szállítani az Oroszország indította háború ellen harcoló Ukrajnának. Az elmúlt napokban Beni Ganz védelmi miniszter többször is hangsúlyozta, hogy Jeruzsálem az ukrán kérés ellenére sem küld fegyverrendszereket Kijevnek, és ezért el is halasztották a Ganz és ukrán partnere között csütörtökre tervezett telefonos megbeszélést.Ganz azt azonban megígérte, hogy átadhatják az Izraelben is alkalmazott figyelmeztető rendszert, amely a civil lakosságot a körzetükbe irányzott csapásról értesíti, hogy időben eljussanak az óvóhelyekre.(MTI)