Ukrajnai háború – Az amerikai és a kanadai kormányt igyekszik rávenni Ukrajna támogatásának bővítésére a brit külügyminiszter

Az amerikai és a kanadai kormányt igyekszik rávenni Ukrajna támogatásának gyorsítására és bővítésére washingtoni és torontói tárgyalásain James Cleverly brit külügyminiszter. A brit kormány kedden jelentős egészségügyi segítséget is bejelentett az ukrajnai háborús sérültek ellátására.

A londoni külügyminisztérium keddi tájékoztatása szerint Cleverly “intenzív” diplomáciai egyeztetéseket tart Antony Blinken amerikai és Mélanie Joly kanadai külügyminiszterrel. Cleverly a tárgyalásokon hangsúlyozza: most van itt az ideje annak, hogy a szövetségesek felgyorsítsák és kibővítsék azoknak az eszközöknek a szállítását, amelyekkel Ukrajna megnyerheti az Oroszországgal vívott háborút.

A brit kormány védelmi és biztonsági illetékeseinek megítélése szerint erre alkalmat teremtett, hogy Oroszország meghátrálásra kényszerült az Ukrajnában tevékenykedő orosz erők utánpótlási problémái és moráljuk zuhanása miatt.

A brit külügyi tárca beszámolója szerint James Cleverly kifejti amerikai és kanadai megbeszélésein azt a meggyőződését, hogy a megfelelő felszerelések birtokában Ukrajna felülkerekedhet a háborúban.

A minisztérium felidézi, hogy Nagy-Britannia tavaly 2,3 milliárd font (csaknem 1040 milliárd forint) értékben nyújtott katonai támogatást Ukrajnának, és London kötelezettséget vállalt arra, hogy az idén legalább ezen szinten tartja, de lehetőség szerint emeli ezt a támogatást.

A Downing Street a hétvégén bejelentette, hogy Ukrajna hamarosan tizennégy Challenger 2 harckocsit és “hozzávetőleg harminc” AS90 típusú nagyméretű önjáró löveget kap Nagy-Britanniából.

A londoni kormányfői hivatal tájékoztatása szerint Nagy-Britannia már a következő napokban elkezdi ukrán katonák kiképzését a harckocsik és az önjáró lövegek üzemeltetésére.

A brit külügyminisztérium kedden bejelentette azt is, hogy Nagy-Britannia jelentős egészségügyi segítséget nyújt az ukrajnai háború sérültjeinek ellátására.

A tájékoztatás szerint a kormány hetven raklapnyi orvosi felszerelést ad át a UK-Med nevű brit civil szervezetnek, amely konfliktusövezetekben nyújt egészségügyi ellátást a rászorulóknak.

A szállítmányban – amelyet a brit külügyminisztérium sürgősségi helyzetekre összeállított készleteiből állítottak össze – sok minden más mellett kötszerek, 30 ezer steril orvosi ruha, injekcióstűk és mobil tábori kórházak létesítésére alkalmas sátrak lesznek.

A brit kormány nemrégiben 300 ezer font (136 millió forint) finanszírozást is nyújtott a UK-Med számára ukrajnai mobil egészségügyi ellátóközpontok létesítésére, valamint arra, hogy a szervezet képezzen ki ukrán orvosokat, ápolókat és mentősöket egyszerre nagyszámú háborús sérült ellátására.(MTI)