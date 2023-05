Ukrajnai háború – A Barátság-kőolajvezeték felrobbantása nemzetbiztonsági érdekeket fenyegető akció lenne

A Barátság-kőolajvezeték felrobbantása magyar nemzetbiztonsági érdekeket fenyegető akció lenne, mivel a vezeték életfontosságú, amely a gazdaságot és az ország működését alapjaiban befolyásolja – mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ nemzetbiztonsági tanácsadója csütörtökön az M1 aktuális csatorna Ma reggel című műsorában.

Horváth József tudatos kiszivárogtatásnak minősítette azt, hogy a Washington Post megírta: az ukrán elnök orosz falvak elfoglalását és a Barátság-kőolajvezeték felrobbantását indítványozta.

Hozzátette: kettős üzenete volt a Barátság-kőolajvezeték felrobbantásának lehetőségéről szóló kiszivárogtatásnak. Az egyik üzenet az, hogy megmutassák, az Amerikai Egyesült Államok szolgálatai képesek arra, hogy az ukrán kormányt ellenőrzés alatt tartsák, másrészről pedig az, hogy Amerika képes arra, hogy befolyásolja az ukrán kormányt.

Az amerikai kormány tisztában van azzal, hogy mekkora az a játéktér, amelyen belül nem szabad engedni, hogy a válság tovább eszkalálódjon, és hogy megakadályozzák az ilyen „kalandor akciók” végrehajtását – tette hozzá.

Horváth József reagált azokra a sajtóinformációkra, miszerint Ursula von der Leyen is a kőolajszállítások leállítását sürgette. Az elnöki iroda cáfolta, hogy tárgyalási alapként használják a kőolajvezetéket, de ha ez valóban elhangzott, akkor ez egy morális katasztrófa – jelentette ki.

A következő hónapok nagy kérdése az lesz, hogy a beígért ukrán ellentámadás katonailag milyen eredményeket lesz képes felmutatni – vetette fel Horváth József.

Ha valóban átütő erővel képesek lesznek arra, hogy kettészakítsák az orosz frontvonalat, és elmenjenek az Azovi-tengerig, akkor a nyugati szövetségesek hajlandóak lesznek továbbra is támogatni Ukrajnát – mondta, hozzátéve: ugyanakkor ha mérsékelt sikert érnek el, akkor az ősz folyamán az Egyesült Államok – a közelgő választások miatt is – a tűzszünet és béketárgyalások felé terelheti az ügyet.(MTI)