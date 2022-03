Újra itt a spórolás időszaka? Hogyan jöhetünk ki ebből a legjobban?

Sajnos manapság a gazdaság nem a virágkorát éli. A vírushelyzet betett mind a hazai, mind pedig a világgazdaságnak egyaránt. Ezt nap, mint nap tapasztalhatjuk a boltba betérve, mikor az árcédulákra pillantunk. Emiatt sokan szorosabbra húzzák a nadrágszíjat. Nem mindegy viszont, milyen módon próbáljuk csökkenteni a kiadásainkat. Íme, egy pár tipp mindehhez.

Multifunkcionalitás és nagy kiszerelések

A tapasztalat azt mutatja, hogy rengeteg plusz kiadás keletkezik a különféle apróságok vásárlásakor. Főképp a tisztálkodási és mosószerek, valamint a kozmetikumok kapcsán. Ha valóban spórolni szeretnénk, akkor viszont számtalan különféle apróságot kiválthatunk egyetlen multifunkcionális készítménnyel. A legtöbb tisztítószer és mosópor helyett nagyszerű alternatívát jelenthet a mosószóda, míg a különféle arc- és hajápolókat kiválthatjuk kókusz- vagy olívaolajjal. Ezek jóval olcsóbbak a különféle túlárazott szépségipari termékeknél, ráadásul főzéshez is felhasználhatóak. Egy másik fontos momentuma a hatékony spórolásnak a nagyobb kiszerelések vásárlása. Nagyobb mennyiségben ugyanis minden olcsóbb. Az Alza oldaláról például már egész olcsón kaphatunk mosószódát, akár ötkilós kiszerelésben is.

Ne az egészségünkön spóroljunk

A legtöbben abban a tévhitben élnek, hogy az egészséges ételekhez mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Némi odafigyeléssel viszont egyszerűen megoldhatjuk élelmezésünket egészségesen is. A húsok és a gyümölcsök ára igencsak megugrott. A máj, a zúza és a tojás viszont magas tápértékkel bírnak, és a húsokhoz képest filléres árban elérhetőek. Ásványianyag-tartalmuk kiemelkedő, azaz a negatív híresztelésekkel ellentétben rendkívül egészségesek. Ha több belsőséget és tojást veszünk, viszont kevesebb húst, azzal rengeteget spórolhatunk és egészségünkről sem kell lemondanunk. A zöldségek ára nem emelkedett mostanság, viszont itt is lehetőségünk adódik a spórolásra. A különféle mirelit zöldségek jóval olcsóbbnak számítanak, mint a termelői változataik, ráadásul kiolvasztásuk után akár nyersen is felhasználhatjuk őket salátába is. Gyümölcsök tekintetében ugyanez a helyzet. Nem kell tehát lemondanunk a megfelelő tápanyagokról, a spórolás oltárán feláldozva egészségünket.