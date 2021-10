Új területre tör be a MediaMarkt

Egy magyar bútorforgalmazó a partnere ebben.

A budapesti Pólus Center MediaMarkt áruházában is elérhetővé vált októbertől az RS Bútor számos terméke. A kísérleti jelleggel kialakított hibrid bemutatóteremben együtt kínálják a konyhabútorokat, s az azokba beépíthető, illetve hozzájuk illeszkedő háztartási gépeket, eszközöket. A kiállított konyhabútorok a beépített vagy azokon elhelyezett műszaki cikkekhez hasonlóan helyben meg is megvásárolhatók.

Bármily’ sokat is tud egy-egy modern sütő, hűtő vagy páraelszívó, ezek a gépek igazán csak a munkahelyükön, a hozzájuk illő konyhákban kelnek életre. Az egyes eszközök beépíthetősége, látványvilága sokkal könnyebben megítélhető, ha majdani tulajdonosaik eleve a leendő üzemi környezetükben találkozhatnak velük. Maga a vásárlás is gördülékenyebb, ha nem más-más helyekről kell összevadászni a kívánt márkán belül a stílusban és méretben jól illeszkedő darabokat. Ezért is vág bele egy közös együttműködésbe a MediaMarkt és az RS Bútor. Októberben nyílt a Pólus Centerben, a MediaMarkt területén egy olyan 150m2-es eladótér, amelyen az RS Bútor mintakonyhákat alakított ki a saját berendezési tárgyaiból és a műszaki áruház beépíthető gépeiből.

“Az együttműködésünket az a közös felismerés szülte, hogy így jobban ki tudjuk szolgálni a vevőinket – magyarázta a lépés okait Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezetője. – így a vásárlóink minden korábbinál komplexebb szolgáltatást kaphatnak. Profi tervezők segítenek a konyhabútor megtervezésében és a hozzá tökéletesen passzoló gépek kiválasztásában, ezeket helyben azonnal meg is vásárolhatják, s aztán még a beszereléshez is tudunk szakembert adni.”

Az ötlet legnagyobb előnye a vásárlók számára az a kényelem és biztonság, hogy a konyha megtervezése során nemcsak a bútorelemeket választhatják ki, hanem áruház teljes szortimentjében elérhető műszaki berendezések is betervezhetőek. Így nem csak méret szerint, hanem akár márka vagy szín lehetőségekkel is kalkulálhatnak a vásárlók, és nem időt rabló keresgéléseket folytatni, hogy vajon hol kapható az a szín, vagy márka, netán az a méret, ami pont beleillik a konyhabútorba. A konstrukcióban a MediaMarkt a műszaki ismereteket, a kiszállítást és a pénztári kapacitást, míg az RS Bútor a tervezői kompetenciákat és a tanácsadói stábot biztosítja az eladótérben.

Az RS Bútor oldaláról Pólya Ádám, a vállalat vezérigazgatója a bútoráruház lánc növekedési stratégiájával magyarázza az újszerű kezdeményezést.

„Nagyon örülök ennek az együttműködésnek. Évek óta olyan fejlesztéseken dolgozunk, amik lehetővé teszik, hogy egyre több értékesítési ponton találkozhassanak a kínálatunk meghatározó részét adó magyar gyártású bútorainkkal a vásárlók. A konyhabútor sajátosságából adódóan a személyes megtekintés és értékesítés nem helyettesíthető a legprofibb online megoldásokkal sem, így ez az újszerű termékbemutatás is kifejezetten illeszkedett a terveinkhez.

29 éves töretlen fejlődésünknek köszönhetően mára már szinte mindenkinek beugrik, hogy „Ha bútort keres, RS!” Ugyanez hatványozottan elmondható a MediaMarkt-tal kapcsolatban is, hogyha beépített konyhagépekről, konyhai elektronikai cikkekről beszélünk, hiszen mind kínálatban, mind szolgáltatásban a magyar piac legmeghatározóbb szereplője.

A konyhabútor vásárlás előtt állók az új együttműködésnek köszönhetően egy helyen, duplán jól járnak, hiszen mind a MediaMarkt, mind az RS Bútor célja a saját szakterületén a legnagyobb kínálat bemutatása, a vásárlók legteljesebb körű kiszolgálása, a legjobb áron, a legkedvezőbb feltételekkel.”

„Az együttműködés még kezdeti fázisában vagyunk, de a két vállalat vizsgálja – főleg webáruházi felületen – a portfólió szélesítését és más kategóriák, termékcsoportok bevezetését is a konyhabútoron kívül” – tette hozzá Szilágyi Gábor.

A MediaMarktnál átlagosan többezer darab konyhába való műszaki eszközt értékesítenek évente, ez az a szám évről évre magasabb. Az RS Bútor éves forgalmának közel ötödét adják ki a konyhabútorok, ami több ezer otthon berendezését jelenti éves szinten.