Új lendületet kaphat a gazdaság újraindítása az új Széchenyi Kártya Programmal

A megújult Széchenyi Kártya Program magasabb sebességfokozatba kapcsolja a gazdaság talpra állítását azzal, hogy még kedvezményesebb finanszírozáshoz juthatnak a cégek. A K&H is bővíti portfólióját rövid és hosszú távú Széchenyi GO! hitelekkel.

Az elmúlt időszak kihívások elé állította a kis- és középvállalkozásokat. A gazdaság megerősítése szempontjából hatalmas jelentőségük van az olyan hitelkonstrukcióknak, amelyek kedvező finanszírozást biztosítanak a cégeknek. A Magyar Nemzeti Bank kamatemelésével pedig kiemelt jelentőséget nyer az új Széchenyi Hitel Program GO!, ami a teljes futamidő alatt fix kamattal kiszámítható finanszírozást biztosít a cégeknek. Ennek megfelelően a K&H is bővíti portfólióját a rövid és hosszú távú Széchenyi GO! hitelekkel.

„A júliusban startolt új Széchenyi Kártya Program mondhatni átveszi a Növekedési Hitelprogram Hajrá! szerepét, sőt annál még magasabb állami támogatással és kedvezőbb kamattal igényelhető. A Széchenyi Likviditási Hitel GO! a kkv-k egyéni igényeihez igazított finanszírozással segíti a gazdaság felpörgését, a Széchenyi Beruházási Hitel GO! konstrukció pedig hosszabb távon járul hozzá a tartós növekedéshez” – magyarázta Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője.

A Széchenyi Likviditási Hitel GO! termék azoknak jelent megoldást, akik kölcsönből szeretnének forgóeszközöket vásárolni vagy szolgáltatásokat igénybe venni, azaz rövid távú finanszírozási segítségre van szükségük. A futamidő 2 vagy 3 év, a támogatott kamat pedig mindössze évi fix 0,2 százalék. A Széchenyi Beruházási Hitel GO! konstrukcióval nagyobb ívű fejlesztéseket valósíthatunk meg, legyen szó új termelő gép beszerzéséről vagy akár teljes üzem létesítéséről. Az évi fix 0,5 százalékos kamatú kölcsön törlesztésére legfeljebb 10 év állhat rendelkezésre.

A K&H Csoport

