Új kamatplafon: ennyit lehet spórolni a januártól még olcsóbb lakáshitelekkel

A jelenleg legolcsóbb lakáshiteleknél is kisebb lesz a jelzálogkölcsönök havi törlesztőrészlete a kamatplafon ma bejelentett jelentős januári csökkentésének hatására. 20 millió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitelnél januártól már 25 ezer forinttal is alacsonyabb lehet a havi törlesztés, mint a kamatplafon bevezetése előtt, a teljes visszafizetendő össze pedig ötmillió forinttal csökkenhet – számolta ki a Bank360.hu.

Januártól a jelenlegi 8,5 százalékról 7,3 százalékra csökken az újonnan folyósított lakossági lakáshitelek kamatplafonja, ami azt jelenti, hogy ezeket a kölcsönöket a bankok maximum ekkora teljes hiteldíj mutatóval (THM) kínálják.

Az önkéntes kamatplafont a pénzintézetek október 9-étől vezették be a Gazdaságfejlesztési Minisztérium kérésére, és a most bejelentett csökkentésről is a GFM egyezett meg a bankok képviselőivel, a Bankszövetséggel folytatott hétfői megbeszélésen. Október 9. előtt voltak a piacon 10 százalék körüli vagy azt meghaladó THM-mel is kínáltak még lakáshiteleket.

A Bank360.hu kiszámolta, hogy a kamatplafon 1,2 százalékos csökkentése mit fog jelenteni a hitelfelvevőknek a törlesztőrészletekben. A kamatplafon október 9-i bevezetése előtt a lakáshitel kalkulátorban 20 millió forintos, 20 éves futamidejű kölcsönre a legalacsonyabb havi törlesztőrészletű ajánlat 167 914 forint volt, 600 ezer forint havi nettó jövedelemmel. Ebben az esetben az indulókamattal számolva a futamidő végére összesen 40 318 210 forintot kellett visszafizetni az adósnak a 8,37 százalékos THM-mel felvett hitelére.

A 8,5 százalékos kamatplafon bevezetése után a legolcsóbb ajánlat ugyanerre az összegre és futamidőre már 157 944 forintos havi törlesztő és 37 919 160 forint teljes visszafizetendő összeg volt 7,49-es THM-mel. A hiteligénylők tehát 2,4 millió forintot spóroltak a teljes futamidő alatt, és 10 ezer forinttal csökkent a havi törlesztőjük.

Ha ez a THM 2024 januárjától 7,3 százalékra mérséklődik, akkor az további 2000 forintos törlesztőrészlet-csökkenést hoz, a teljes visszafizetendő összeg pedig további 600 ezer forinttal lesz kevesebb. Ha azonban a legolcsóbb ajánlat a jelenlegihez hasonlóan 1 százalékkal lesz a kamatplafon alatt, akkor a 6,3 százalékos THM-nél már csaknem 15 ezer forinttal lenne alacsonyabb a törlesztőrészlet a mostaninál, a teljes visszafizetendő összegben pedig 3,5 millió közelében lenne a spórolás.

Ha egy jelenleg átlagos összegűnek számító új lakáshitelnél vizsgáljuk meg a változást, akkor azt látjuk, hogy 450 ezer forintos nettó bérrel 10 millió forintos, 15 éves futamidejú lakáshitelt jelenleg legjobb esetben 91 225 ezer forintos törlesztőrészlettel lehet felvenni. Ennek a kölcsönnek 7,51 százalék a THM-je. A mostani kamatplafonhoz közeli árazás esetén a havi törlesztés 95-96 ezer forint.

7,3 százalékos THM-nél a legalacsonyabb törlesztő még bő ezer forinttal mehetne lejjebb, ha viszont lesz bank, amelyik 6,3 százalékig is leengedi a THM-jét, akkor 4000-4500 forint is lehet a különbség. A teljes visszafizetendő összeg pedig ebben az esetben több mint egymillió forinttal csökkenne a jelenlegi legjobb ajánlathoz képest.