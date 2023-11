TV vagy projektor: mit válasszunk a Black Friday-en?

A Black Friday a lehető legjobb alkalom arra, hogy beszerezzük azokat az elektronikai eszközöket, amelyekre már régóta áhítozunk. A tévé minden évben slágertermék, de ha hamisítatlan otthoni moziélményre vágyunk, érdemes lehet fontolóra vennünk egy projektor beszerzését.

A korábban kifejezetten csak üzleti környezetben használt projektor az elmúlt években egyre elterjedtebbé vált az otthonokban is. Népszerűségét elsősorban annak köszönheti, hogy a nappalink kényelmében képes előidézni a mozihangulatot, kevés helyet foglal, ráadásul lenyűgöző képminőséget és színeket produkál, így könnyedén felveszi a versenyt a tévékészülékekkel.

„A digitális korszellem lassan mindenből képernyőt hoz létre, mégis kevesen vannak, akik egy tenyérnyi okostelefonon szeretnének végignézni egy egész estés filmet” – mondja Nagy Kornél, az Epson szakértője. „Nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy beruházzon egy nagy képernyőjű, hatalmas tévére. Nem is feltétlenül azért, mert nem engedheti meg magának, hanem mert egy ilyen eszköz roppant nehéz, sok helyet foglal, ráadásul meghatározza annak a helyiségnek a kinézetét, ahová felszerelik.” Számukra jelenthet megoldást egy újgenerációs projektor, amely több előnnyel jár, mint gondolnánk.

Képátmérő és képminőség

A vetített kép méretét a projektor képességeinek, valamint a rendelkezésre álló helynek a függvényében alakíthatjuk, tehát alapvetően egy rendkívül rugalmas megoldásról van szó. Az extra nagy méret nemcsak a filmnézéshez ideális, hanem a videojáték-élményt is új szintre emelheti, és nem csak az esti órákban: a magas lumen-számmal rendelkező eszközök egy átlagos fényviszonyú lakásban napközben is kiváló képminőséget biztosítanak. Persze az is fontos, hogy a megfelelő helyre vetítsünk: ez lehet egy üres, fehér fal, de akár használhatunk erre a célra kapható vásznat is. „Az eszköz kiválasztásánál érdemes odafigyelni a képalkotási technológiára. Az Epson projektorainál például a 3LCD jelzés azt jelenti, hogy minden RGB-alapszínnek adunk egy saját panelt, így mindegy, hogy milyen színt vetítünk éppen, mindig ugyanolyan intenzitású lesz a fényerő” – mondta a szakértő.

Helyigény és esztétikum

Egy tévé fix méretekkel rendelkezik, és minél nagyobb, annál több helyet foglal el a falon vagy az állványon. Ezzel szemben a projektor lényegesebb helytakarékosabb megoldás, és a képe egyáltalán nem csak hatalmas belső terekben élvezhető. Például az Epson EF-11 hatalmas, 381 centis képméretéhez mindössze 338 centis távolságra kell elhelyezni a projektort a vetítőfelülettől, tehát egy négyméteres szobában is majdnem négyméteres vetített képet kaphatunk. Egy tévé, különösebb egy nagyobb modell, nem feltétlenül esztétikus egy stílusosan berendezz szobában, ezzel szemben a projektort használaton kívül akár könnyedén el is rejthetjük.

Mobilitás, hordozhatóság

A tévékészülék értelemszerűen nehezen mozgatható, ezzel szemben a projektorokat akár egy hátizsákban is magunkkal tudjuk vinni, mondjuk költözéskor, kiránduláskor vagy utazásokkor. A praktikusságának köszönhetően könnyen szervezhetünk kinti vetítéseket a kertben; ez a jövő évi olimpiai időszak során különösen hasznos lehet, ha nagyobb társasággal szurkolnánk a hazai sportolóknak.

Gyakori tévhitek

„A modern projektorok már közel sem azok a konstrukciók, melyekkel kapcsolatban negatív sztereotípiák élnek a köztudatban. Nem ontják például magukból a hőt, mivel meglehetősen alacsony hőmérsékleten üzemelnek” – árulja el Nagy Kornél, majd hozzáteszi: nem is érdemes szimpla vetítőgépekként gondolni az újabb modellekre, hiszen ezek már az okostévékhez hasonlóan beépített okosfunkciókkal rendelkeznek.

Jó hír azoknak, akik nem szívesen bíbelődnek a technikai beállításokkal, hogy egy projektor beüzemelése semmilyen műszaki felkészültséget nem igényel. Magától felméri a saját pozíciója és a vetítőfelület közötti távolságot, beesési szöget kalkulál, majd élesre állítja a képet. A csatlakozás sem bonyolult, mert bár USB- és HDMI-kábellel is lehet hozzá eszközt társítani, vezeték nélküli módban a csatlakoztatott berendezés képernyőjét tükrözhetjük is. A nagy, novemberi kedvezmények között tehát érdemes figyelni a projektorokat is, a döntés előtt célszerű tájékozódni az elérhető modellekről az epson.hu oldalán!