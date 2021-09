Tőzsdezárás – Történelmi csúcson zárt a tőzsde és az OTP

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 487,98 pontos, 0,93 százalékos emelkedéssel, 52 743,09 ponton zárt hétfőn, ami új történelmi csúcs.

A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.

Bosnyák Zsolt, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője az MTI-nek elmondta: az Egyesült Államokban nincs kereskedés hétfőn, az európai börzéken pedig megmaradt a jó hangulat az előző hétről. Hozzátette: bár az európai piacoktól kissé lemaradva, mégis csúcson zárt a magyar tőzsde, ahogy az OTP is. A forgalom az átlagot meghaladó volt az OTP-részvények piacán, a többi vezető részvénynél alacsonyabb a befektetői aktivitás. A blue chipekhez nem érkeztek egyedi hírek – fűzte hozzá.

Kitért arra is, hogy a 4iG részvények forgalma jelentős, a kedvező második negyedéves gyorsjelentés és az akvizíciók húzzák a papírt.

A 4iG részvényeit a BÉT prémium kategóriájában jegyzik. A cég augusztus végén jelentette be, hogy megszerezheti az Antenna Hungária többségi tulajdonrészét. A papír a hétfői kereskedést 996 forinton zárta, 13,98 százalékos emelkedéssel.

A Mol árfolyama 10 forinttal, 0,41 százalékkal 2410 forintra csökkent, 1,2 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 330 forinttal, 1,83 százalékkal 18 340 forintra erősödött, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 4,0 forinttal, 0,91 százalékkal 434 forintra esett, forgalma 65,7 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,40 százalékkal 8875 forintra nőtt, a részvények forgalma 743,8 millió forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4417,57 ponton zárt hétfőn, ez 145,98 pontos, 3,42 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)