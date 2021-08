Tőzsdezárás – Ismét csúcson zárt a BUX

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 429,96 pontos, 0,87 százalékos emelkedéssel 49 745,57 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.

A BUX a keddi záráskor is rekordot döntött, előtte június első felében lépte át többször is a korábbi csúcsokat. A részvénypiac forgalma szerdán 8,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője úgy véli, hogy a vezető részvények kibocsátóinak jó eredményei élénkítették a kereskedelmet. A Mol féléves beszámolója ugyan még várat magára, de a várakozások kedvezőek, ezért is erősödhettek a részvényei rendkívüli mértékben – tette hozzá Török Lajos. A BUX emelkedését a szakértő szerint a kedvező nemzetközi hangulat is segítette, és nem zárta ki azt sem, hogy a részvényindex még a nyáron átlépi az 50 ezer pontos lélektani határt.

A Mol 68 forinttal, 2,81 százalékkal 2490 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 55 forinttal, 0,33 százalékkal 16 500 forintra csökkent, forgalmuk 2,2 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 1,5 forinttal, 0,35 százalékkal 423 forintra esett, forgalma 171,6 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 125 forinttal, 1,46 százalékkal 8705 forintra nőtt, a részvények forgalma 3,8 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 3933,57 ponton zárt szerdán, ez 4,45 pontos, 0,11 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)