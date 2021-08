Tőzsdezárás – Felülteljesítő volt a magyar piac

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 662,25 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, 52 288,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 17,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Az OTP a zárásban új történelmi rekordot ért el 18 000 forinton.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, a budapesti tőzsde jelentősen felülteljesített az európai társaihoz képest.

Kiemelte, hogy a kedden nyilvánosságra hozott pozitív magyar GDP-adat továbbra is támogatja a növekedést a tőzsdén, emellett kedvezően hatott a szerdán közzétett eurózónás inflációs adat is, amely alacsonyabban alakult az elemzői várakozásnál.

Egyéni vállalati hírek nem érkeztek, az OTP továbbra is jelentősen növekedett kiemelkedő forgalomban, a Richter is relatíve jól teljesített átlag feletti forgalomban – tette hozzá a vezető elemző.

A Mol 6 forinttal, 0,25 százalékkal 2408 forintra gyengült, 1,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 480 forinttal, 2,74 százalékkal 18 000 forintra erősödött – ami új történelmi maximum -, forgalmuk 10,7 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 4,0 forinttal, 0,93 százalékkal 434 forintra nőtt, forgalma 59,4 millió forint volt.



A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,55 százalékkal 9075 forintra emelkedett, a részvények forgalma 4,6 milliárd forintot ért el.A BUMIX 4027,31 ponton zárt szerdán, ez 14 pontos, 0,35 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.(MTI)