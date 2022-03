Tőzsdezárás – Elemző: továbbra is negatív a befektetői hangulat

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1404,56 pontos, 3,37 százalékos csökkenéssel, 40 246,70 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 40,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője az MTI-nek elmondta: az általános befektetői hangulat továbbra is negatív, az orosz-ukrán katonai konfliktus folytatódása rányomta a bélyegét a kereskedésre pénteken is. Nagy probléma, hogy nem látni a végét, csak egy tűzszünetről szóló megállapodás hozhatna megnyugvást szerinte. Emiatt jelentős nyomás alatt állt a hazai részvénypiac és a forint árfolyama. Amíg a helyzet nem oldódik meg, sajnos ez fennmaradhat a következő hetekben is – mondta. Hozzátette: az OTP gyorsjelentése nem lett rossz, viszont mindenki az orosz és az ukrán leánybankokkal kapcsolatos fejleményekre koncentrál.

A Mol 12 forinttal, 0,48 százalékkal 2512 forintra erősödött, 3,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 585 forinttal, 5,32 százalékkal 10 415 forintra csökkent, forgalmuk 32,5 milliárd forintot tett ki.



A Magyar Telekom árfolyama 3,0 forinttal, 0,75 százalékkal 399,50 forintra esett, forgalma 558,0 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 510 forinttal, 6,84 százalékkal 6950 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.A BUMIX 3572,17 ponton zárt pénteken, ez 59,84 pontos, 1,65 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)