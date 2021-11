Tőzsdezárás – Elemző: alulteljesített a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 825,70 pontos, 1,48 százalékos csökkenéssel, 55 099,88 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 14,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta: a nemzetközi befektetői hangulat továbbra is kedvező. A hazai alulteljesítést az okozta, hogy az elmúlt két-három napban az OTP és a Mol árfolyama is jelentősen emelkedett és fontos ellenállási szintek közelébe ért. Emiatt sok befektető a profitrealizálás mellett döntött, annak ellenére, hogy mindkét vállalat jó eredményekről számolt be a pénteken közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésében – jelezte.

A forgalom átlagos volt a hét utolsó kereskedési napján, ami a szakértő szerint jelzi, hogy nem volt kritikus az eladói nyomás.

Varga Zoltán nem számít trendfordulóra, mint mondta, ha tovább tart a pozitív nemzetközi befektetői hangulat, hamarosan újra emelkedhetnek az árfolyamok a hazai tőzsdén.

A Mol 38 forinttal, 1,36 százalékkal 2756 forintra csökkent, 2,7 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 455 forinttal, 2,35 százalékkal 18 945 forintra esett, forgalmuk 9,2 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 2,5 forinttal, 0,57 százalékkal 437,50 forintra erősödött, forgalma 306,7 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,90 százalékkal 8770 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 4356,33 ponton zárt pénteken, ez 20,44 pontos, 0,47 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.(MTI)