Tőzsdezárás – A nemzetközi folyamatot követte a magyar tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 889,49 pontos, 2,08 százalékos emelkedéssel, 43 592,87 ponton zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 8,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek elmondta, hogy kedden a javult a nemzetközi hangulat, alacsony forgalom mellett pozitív korrekció volt látható a piacokon, ezt a tendenciát követte a magyar börzére is.

Kifejtette, a Mol árfolyamára pozitívan hatott, hogy egyelőre még nincs döntés az orosz kőolajat érintő uniós embargóról, és felmerült, Magyarország is könnyítéseket kaphatna. Ez az embargóval kapcsolatos információ a következő napok irányát is befolyásolhatja majd – tette hozzá.

Megjegyezte, a piac a szerdai amerikai kamatdöntő ülésre vár, az ott elhangzó üzenetek lesznek majd befolyással a folyamatokra, és a forintra is.

A Mol 122 forinttal, 4,19 százalékkal 3032 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 2,80 százalékkal 11 000 forintra nőtt, forgalmuk 3,7 milliárd forintot tett ki.A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,26 százalékkal 385 forintra emelkedett, forgalma 137,5 millió forint volt.A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,83 százalékkal 7140 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.A BUMIX 4049,76 ponton zárt kedden, ez 35,64 pontos, 0,89 százalékos emelkedés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)