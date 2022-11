Tőzsdezárás – A magyar tőzsde jobban teljesített európai és a tengerentúli társainál

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1182,60 pontos, 2,77 százalékos emelkedéssel, 43 812,28 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 14,6 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta, hogy hétfőn jelentősen emelkedett a Budapesti Értéktőzsde, jobban teljesített az európai és a tengerentúli társainál, a forgalom is viszonylag magas volt.

Kifejtette, a héten több vállalat is gyorsjelentést tesz közzé, emiatt optimisták a befektetők, illetve pozitív hírek érkeztek az európai uniós forrásokkal kapcsolatos megállapodásokról. Jelentős tőkebeáramlás érkezhet az országba, a forint erősödik, az állampapírhozamok csökkennek, ennek a vetülete, hogy a tőzsde is jelentős emelkedést mutat – tette hozzá.

A Mol 56 forinttal, 2,13 százalékkal 2690 forintra erősödött, 1,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 360 forinttal, 3,77 százalékkal 9910 forintra nőtt, forgalmuk 10,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 5,0 forinttal, 1,68 százalékkal 302 forintra emelkedett, forgalma 98,9 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,83 százalékkal 8345 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 3717,89 ponton zárt hétfőn, ez 106,70 pontos, 2,95 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.(MTI)