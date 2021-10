Tőzsdenyitás előtt – Mérsékelt emelkedéssel indulhat a kereskedés az elemző szerint

Mérsékelt emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője szerint.

Józsa Bence az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP a 19 ezer forintos szint közelében ragadt, ellenállás 19 250 forintnál, támasz 18 600 forint közelében van.

Az elemző szerint, bár a Mol árfolyama is tovább emelkedett, 2800 forintnál egy rendkívül fontos, hosszútávú ellenállási szint húzódik a grafikonján. A Richter technikai képe továbbra is pozitív, a 8800 forintos szint áttörésénél nagyobb tér nyílhat felfelé, rövid időn belül elérhetné a 9 ezer forintos szintet. A Magyar Telekom jegyzése a 430 forintos szintet lépte át, amennyiben tartósan felette tud maradni, a 440 forintos szintet célozhatja meg.

Hozzátette, a HSBC 20 ezer forintról 22 ezer forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó 12 hónapos célárfolyamát, az ajánlásuk továbbra is vétel.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 133,04 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel, 55 254,39 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken. A részvénypiac forgalma 5,6 milliárd forint volt. A Mol 10 forinttal, 0,36 százalékkal 2770 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 5 forinttal, 0,03 százalékkal 18 985 forintra csökkent, forgalmuk 2,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 6,0 forinttal, 1,41 százalékkal 431 forintra nőtt, forgalma 156,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 25 forinttal, 0,29 százalékkal 8795 forintra emelkedett, a részvények forgalma 513,2 millió forintot ért el.(MTI)