Tőzsdenyitás előtt – Mérsékelt emelkedéssel indulhat a kereskedés

Mérsékelt emelkedéssel indulhat a pénteki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az elemző szerint.

Józsa Bence, az Equilor Befektetési Zrt. junior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében kifejtette, a csütörtöki kereskedés során jelentős felpattanás jellemezte a BUX index árfolyamát, amely a nap végére 53 ezer pontos szint fölött zárt. A vezető részvények közül az OTP új csúcsra emelkedett, ezt követően a 19 ezer forintos ellenállás következhet. A Richter árfolyama szintén felpattant, jelentősebb ellenállás 8800 forintnál látható. A Mol árfolyama a 2400 forintos támaszon zárt, a szint megtartása érdekében felfelé kellene elmozdulnia a jegyzésnek. A Magyar Telekom árfolyama a 430 és 440 forintos sávban mozoghat.

Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 500,73 pontos, 0,95 százalékos emelkedéssel történelmi csúcson, 53 015,67 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 11,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.



A BUX kedden rövid időre átlépte az 53 ezer pontot, de a záró érték most maradt először fölötte. Az OTP is az eddigi legmagasabb árfolyamán fejezte be a kereskedést. Az OTP-részvények ára 330 forinttal, 1,79 százalékkal 18 750 forintra erősödött, forgalmuk 7,2 milliárd forintot tett ki. A Mol 8 forinttal, 0,33 százalékkal 2400 forintra csökkent, 1,5 milliárd forintos forgalomban. A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,23 százalékkal 436 forintra nőtt, forgalma 78,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 95 forinttal, 1,10 százalékkal 8735 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el.(MTI)