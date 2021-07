Tőzsdenyitás előtt – Kisebb pozitív korrekcióval nyithat a tőzsde az elemző szerint

A kedvezőnek mondható nemzetközi hangulatban kisebb pozitív korrekcióval nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden, de az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint kérdéses, hogy ez mennyire lesz tartós.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: a BUX-index esetében a 47 ezer pontos szintre érdemes figyelni; ha nem tud tartósan visszakapaszkodni efölé a mutató, a technikai kép alapján a későbbiekben további csökkenés jöhet.

A szakértő szerint a vezető részvények közül az OTP grafikonján a 15 500-15 600 forintos tartomány lehet meghatározó, letörése esetén csökkenés várható, míg ellenállási szint 16 ezer forintnál húzódik. A Mol árfolyama nem tudott megküzdeni a 2400 forintos ellenállással, ami továbbra is él, alul pedig a 2300 forintos támaszra érdemes figyelni.

A Richter a 8 ezer forintos szint alatt zárt, ha ez így marad, a 7850 forintos szint felé veheti az irányt a papír. A Magyar Telekom továbbra is a 420-430 forintos zónában mozoghat.

Az elemző kitért arra is, hogy kedden délután tart kamatdöntő ülést a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Az elemzői konszenzus 15 bázispontos kamatemelést vár, az Equilor várakozása szerint azonban ennél nagyobb, 30 bázispontos lépésre kerülhet sor.



A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 538,93 pontos, 1,13 százalékos csökkenéssel, 46 952,76 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 5,9 milliárd forint volt. A Mol 22 forinttal, 0,93 százalékkal 2348 forintra csökkent, 601,3 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 245 forinttal, 1,54 százalékkal 15 625 forintra esett, forgalmuk 4,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,23 százalékkal 425 forintra gyengült, forgalma 17,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 1,00 százalékkal 7955 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.(MTI)