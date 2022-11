Tőzsdenyitás előtt – Kisebb negatív korrekcióval indulhat a kereskedés az elemző szerint

A nemzetközi befektetői hangulat enyhén negatív lehet nyitáskor, így kisebb negatív korrekcióval indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a vezető részvények közül az OTP kedden a 10 ezer forintos, rendkívül fontos lélektani szintnél akadt meg. Amennyiben ezt a későbbiekben sikerülne áttörni, akkor a 200 napos mozgóátlag jelenti a következő meghatározó akadályt 10 401 forintnál.

A Mol árfolyama a 2630 forintos támasz közelében zárt, letörése esetén 2550 forintig eshet vissza. A Richter nem tudta áttörni a 8500 forintos szintet, amely továbbra is ellenállást jelent, míg támasz 8300 forintnál található.

A Magyar Telekom emelkedéssel reagálhat az eredményekre, ráadásul kedden sikerült a 301-302 forintos ellenállások felett zárnia, így az elemző szerint technikailag most 310 forintig szabad az út.

Közölte, hogy a vártnál jobb eredménnyel zárta a harmadik negyedévet a Magyar Telekom, a menedzsment a teljes évre vonatkozó árbevétel előrejelzését felfelé módosította. A társaság árbevétele éves bázison 9 százalékkal 190,9 milliárd forintra emelkedett a negyedévben, amely minimálisan elmaradt az elemzők által jósolt 191,2 milliárd forintos szinttől. Az árbevétel növekedését segítette a mobil adatbevételek iránti erős kereslet, valamint a készülékértékesítés növekedése. Az EBITDA éves bázison 1,8 százalékkal esett vissza, míg az EBIT 6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi bázishoz képest.

Arra is kitért, hogy csütörtök hajnalban az OTP teszi közzé a harmadik negyedéves számokat. Nem várható speciális tétel a negyedévben, a romló forint jelentősen javíthatja az eredményt, viszont jelentősen emelkedhettek a költségek. Tovább emelkedhet az OTP bevétele, azonban a magyar hitelkihelyezés túl lehet a csúcson. A regionális bankká fejlődött konglomerátum negyedévét végre várhatóan nem fogják extra tételek rontani, így jelentősen emelkedhet éves alapon a cég eredményessége – ismertette Varga Zoltán.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 28,28 pontos, 0,06 százalékos emelkedéssel, 43 840,56 ponton zárt kedden, a részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt. , a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 62 forinttal, 2,30 százalékkal 2628 forintra csökkent, 1,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,71 százalékkal 9980 forintra erősödött, forgalmuk 7,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 3,0 forinttal, 0,99 százalékkal 305 forintra nőtt, forgalma 50,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 105 forinttal, 1,26 százalékkal 8450 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,8 milliárd forintot ért el.(MTI)