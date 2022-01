Tőzsdenyitás előtt – Kis emelkedéssel nyithat a tőzsde az elemző szerint

Iránykeresésre, enyhe emelkedésre számít a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken nyitásban az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte: a csütörtöki negatív korrekciót követően kissé megnyugodott a nemzetközi befektetői hangulat.

A vezető részvények közül az OTP továbbra is a 17 ezer forintos szinttel küzd, egyelőre nem sikerül tartósan megkapaszkodni a szint felett, ami továbbra is ellenállást jelent, míg támasz 16 500 forint közelében húzódik.

A Mol a szakértő szerint továbbra is jól szerepel, az árfolyamot támogatja az olaj emelkedése; a következő, erős ellenállási szint 2650 forintnál található.

A Richter árfolyamában folytatódott a negatív korrekció, támasz 8600 forintnál, ellenállás 8900 forintnál látható. A Magyar Telekom árfolyama a 415-420 forintos, szűk sávba szorult be.



A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 428,38 pontos, 0,82 százalékos csökkenéssel, 51 668,96 ponton zárt csütörtökön, a részvénypiac forgalma 9,7 milliárd forint volt. A Mol árfolyama csütörtökön 8 forinttal, 0,31 százalékkal 2610 forintra csökkent, 1,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 205 forinttal, 1,20 százalékkal 16 910 forintra esett, forgalmuk 6,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 2,0 forinttal, 0,48 százalékkal 418 forintra erősödött, forgalma 64,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 95 forinttal, 1,08 százalékkal 8680 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el.(MTI)