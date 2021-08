Tőzsdenyitás előtt – Kedvező hangulatban indulhat a kereskedés az elemző szerint

Kedvező hangulatban indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, kedden a Richter és a Mol emelkedésének köszönhetően új történelmi csúcsot állított be a BUX index.

Hozzátette, a vezető részvények közül továbbra is érdemes figyelni a Molra, amely pénteken hajnalban teszi közzé a második negyedéves jelentését. A Mol grafikonján 2450 forintnál húzódik meghatározó ellenállási szint és 2400-2410 forint között a támasz.

Varga Zoltán úgy vélte, az OTP most egy kicsit háttérbe szorult, de ott is él a kitörés, 17 025 forintnál található komolyabb ellenállási szint, és 16 400 forint közelében a támasz.

A Richter negyedéves jelentésére adott piaci reakciók hatására száguldott kedden a jegyzése, 8600 forintnál, majd 8800 forintnál találhatóak ellenállási szintek. A Magyar Telekom piacán továbbra sincs túl sok izgalom, a 420-430 forintos sávban mozog a jegyzés.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 274,43 pontos, 0,56 százalékos emelkedéssel, 49 315,61 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden. A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt. A Mol 18 forinttal, 0,75 százalékkal 2422 forintra erősödött, 3,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 95 forinttal, 0,57 százalékkal 16 555 forintra csökkent, forgalmuk 6,0 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,24 százalékkal 424,50 forintra esett, forgalma 102,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 235 forinttal, 2,82 százalékkal 8580 forintra nőtt, a részvények forgalma 5,1 milliárd forintot ért el.(MTI)