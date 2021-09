Tőzsdenyitás előtt – Iránykereskedéssel indulhat a kereskedés az elemző szerint

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön a szerdai jelentős felülteljesítés után az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte, jól láthatók azok a szintek, amelyekre érdemes figyelni a vezető részvények árfolyamában.

Az OTP esetében továbbra is 17 500 forintnál húzódik rendkívül fontos támasz, ennek esetleges letörése negatív korrekciós hullámot indíthatna el; ellenállási szint pedig 18 ezer forintnál található. A Mol rendkívül jól teljesít, elsősorban az olajárak emelkedése miatt, a 2450 forintos szint már erős támasz, míg ellenállás 2540 forint közelében van.

A Richter grafikonján 8300 forintnál húzódik hosszú távra is érvényes támasz, ellenállás pedig 8600 forintnál. A Magyar Telekom továbbra is a 420-430 forintos sávban mozog.

A szakértő felidézte, hogy Üzbegisztán negyedik legnagyobb bankjában, az Ipoteka Bankban 75 százalékos tulajdonrészt vásárolt az OTP. A megvásárolt pénzintézet mérlegfőösszege 3,05 milliárd dollár, a tőkemegtérülési rátája 11 százalékos, lakossági ügyfeleinek száma 1,2 millió. A végleges szerződést még nem írták alá, a vételi árról egyelőre nincs információ, a könyv szerinti érték nagyjából 88 milliárd forint – jelezte.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 558,40 pontos, 1,09 százalékos emelkedéssel, 52 004,60 ponton zárt szerdán, a részvénypiac forgalma 9,2 milliárd forint volt. A Mol 62 forinttal, 2,50 százalékkal 2538 forintra erősödött, 4,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 215 forinttal, 1,22 százalékkal 17 770 forintra nőtt, forgalmuk 2,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 3,5 forinttal, 0,82 százalékkal 422 forintra csökkent, forgalma 50,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,06 százalékkal 8430 forintra esett, a részvények forgalma 1,3 milliárd forintot ért el.(MTI)