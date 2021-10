Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel, negatív korrekcióval indulhat a kereskedés

Iránykereséssel, negatív korrekcióval indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött előrejelzésében úgy fogalmazott, megállíthatatlan a Mol. A keddi kereskedésben folytatódott az olajtársaság dinamikus árfolyamemelkedése, amelyet az olajárak segítenek. Szerdán a kereskedés iránykereséssel, negatív korrekcióval indulhat, de eltérő lehet a vezető részvények mozgása – írja Varga Zoltán.

Kifejtette, a Mol árfolyamában a 2700-2800 forintos tartományban húzódik a következő, hosszabb távon is meghatározó ellenállási szint, míg a 2550 forintos szint már támaszt jelent. Az OTP árfolyamában folytatódhat a negatív korrekció, amennyiben nem sikerül visszakapaszkodni a 18 500 forintos szint fölé. Fontosabb támasz 18 ezer forintnál található. A Richter mozgása továbbra is bizonytalan, 8400 forintnál gyengébb, 8300 forintnál erősebb támasz található a grafikonján. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 420-430 forintos szintek között mozoghat, azonban most a támaszt tesztelgeti.

Kedden a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 134,84 pontos, 0,25 százalékos emelkedéssel, 53 369,78 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 8,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Mol 54 forinttal, 2,07 százalékkal 2660 forintra erősödött, 2,9 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 70 forinttal, 0,38 százalékkal 18 420 forintra csökkent, forgalmuk 3,0 milliárd forintot tett ki. A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,18 százalékkal 8410 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el. A Magyar Telekom árfolyama 3,0 forinttal, 0,71 százalékkal 422 forintra esett, forgalma 73,6 millió forint volt. A BUMIX 4326,82 ponton zárt kedden, ez 36,12 pontos, 0,83 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.(MTI)