Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés az elemző szerint

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén pénteken – írta Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában.

Kiemelte, hogy a 48 ezer pontos szint továbbra is fontos akadályt képez a további emelkedés előtt, csütörtökön is ennek közeléből korrigált lefelé a hazai részvényindex.

A vezető részvények közül az OTP a 16 ezer forintos szinttel küzd, amely fontos rövid távú ellenállást jelent, míg támasz 15 500 forint felett húzódik – jelezte az elemző. Hozzátette, hogy a Mol jól szerepelt a csütörtöki kereskedésben, amit támogatott az olaj árfolyamának emelkedése is. Meghatározó ellenállás az olajipari vállalat papírjánál 2420 forintnál található.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 125,68 pontos, 0,26 százalékos csökkenéssel, 47 756,88 ponton zárt csütörtökön. A részvénypiac forgalma 5,0 milliárd forint volt.



A Mol 32 forinttal, 1,36 százalékkal 2388 forintra erősödött, 1,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,50 százalékkal 15 880 forintra csökkent, forgalmuk 2,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,23 százalékkal 428 forintra nőtt, forgalma 40,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,69 százalékkal 8150 forintra esett, a részvények forgalma 400,6 millió forintot ért el.(MTI)