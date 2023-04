Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Miután hétfőn pluszban fejezte be a kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, kedden iránykeresés, kisebb emelkedés várható a nyitást követően a BÉT-en – írta Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött kommentárjában.

A tőzsde részvényindexe, a BUX 673,10 pontos, 1,59 százalékos emelkedéssel, 42 991,44 ponton zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 4,8 milliárd forint volt.

Az elemző szerint a 43 ezer pontos szint érdemi áttörése újabb lendületet adhatna a kereskedésnek.

A vezető részvények közül az OTP árfolyama hétfőn a 10 ezer forintos szint felett, 10 120 forinton zárt, mely így már támaszt jelent, míg rövid távú ellenállási zóna 10 200 és 10 250 forint között található – mutatott rá Varga Zoltán. A bankpapírok ára hétfőn 138 forinttal, 1,38 százalékkal nőtt, forgalmuk 2,3 milliárd forintot tett ki. Megemlítette azt is, hogy a részvényekre vonatkozó 12 havi célárfolyamot a lengyel mBanku 16 189 forintról 16 723 forintra emelte, és továbbra is vételre javasolja.

A Mol a kulcsfontosságúnak tekinthető 2600 forintos szint közelében, 2602 forinton zárt; amennyiben sikerül e szint felett maradni, a következő akadály 2630 forintnál húzódik. Az olajipari papír 38 forinttal, 1,48 százalékkal erősödött, 1,3 milliárd forintos forgalomban hétfőn.

A Richter is felfelé kapaszkodik, a következő ellenállások 7530, majd 7600 forintnál húzódnak. A papírok árfolyama a hét első napján 175 forinttal, 2,39 százalékkal 7500 forintra erősödött, a részvények forgalma 969,6 millió forintot ért el.

A Magyar Telekom továbbra is a 403-404 forintos szinttel küzd, a következő ellenállás 410 forintnál található – írta az elemző. A részvény árfolyama 3,5 forinttal, 0,87 százalékkal 404 forintra emelkedett hétfőn, forgalma 117,1 millió forint volt.(MTI)