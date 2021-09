Tőzsdenyitás előtt – Iránykereséssel indulhat a kereskedés

Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az elemző szerint.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében kiemelte, kedden negatív korrekció zajlott a Budapesti Értéktőzsdén, a bizonytalanság szerdán is folytatódhat a nemzetközi befektetői hangulat némi romlása miatt.

Hozzátette, a BUX index grafikonján így az 53 000 pontos szint rendkívül erős ellenállást jelent. A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 18 000 forintnál húzódik támasz, míg 18 800 forintnál az ellenállás, utóbbi áttörése esetén folytatódhat az emelkedés a későbbiekben. A Mol jegyzése továbbra is szűk sávban mozog, nincs határozott irány. A Richter a 8600 forintos támaszt tesztelgeti, letörése esetén 8300 forintig eshet az árfolyama. A Magyar Telekom továbbra is a 430-440 forintos sávban mozoghat.

Varga Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy visszahívják az OTP-Opus kötvényeket. Az OTP arról tájékoztatott, hogy 2021. október 29-i hatállyal felmondja a luxemburgi székhelyű OPUS Securities-szel 2006-ban kötött swap-megállapodást, az OPUS Securities névértéken visszaváltja a kötvényeket a tőkeösszeg és az esedékes kamat kifizetésével. Az OTP lehívja a közel 14,5 millió darab törzsrészvényre vonatkozó vételi opciót. A tranzakcióval az OTP saját tőkéje várhatóan 175 milliárd forinttal csökken, amelyből 90 milliárd forintot a járulékos tőke, és közel 85 milliárd forintot az alapvető tőke csökkenése tesz ki.



Sikeres dollárkötvény-kibocsátást hajtott végre az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), kedden óriási befektetői érdeklődés mellett 2,25 milliárd dollár értékben 10 éves lejáratú, és 2 milliárd dollár értékben 30 éves lejáratú dollárkötvényt értékesített. A vételi oldalon 15,5 milliárd dollárnyi ajánlat szerepelt, így a hozamok a kibocsátó szempontjából rendkívül kedvezően alakultak, a 10 éves lejáraton 2,29 százalékon, a 30 éves lejáraton 3,36 százalékon sikerült forrást bevonni – írja az Equilor elemzője.A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 530,33 pontos, 1,00 százalékos csökkenéssel, 52 392,39 ponton zárt kedden. A részvénypiac forgalma 10,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A Mol 2 forinttal, 0,08 százalékkal 2396 forintra gyengült, 1,6 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 310 forinttal, 1,66 százalékkal 18 400 forintra esett, forgalmuk 5,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 0,5 forinttal, 0,12 százalékkal 432 forintra erősödött, forgalma 159,1 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 105 forinttal, 1,21 százalékkal 8595 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.(MTI)