Tőzsdenyitás előtt – Iránykeresés várható nyitásban a tőzsdén az elemző szerint

Péntekre nyugodtabbá vált a nemzetközi befektetői hangulat, így iránykeresés várható nyitásban a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában jelezte, hogy a vezető részvények közül az OTP technikai képe továbbra is inkább negatív, és amíg a papír a 16 ezer forintos szint alatt mozog, ez így is marad.

A Mol árfolyamában a szakértő szerint a 2350 forintos támaszra érdemes figyelni, amelyet előző nap megközelített. A Richter árfolyamában továbbra is folytatódhat a pozitív korrekció. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 425 forintos szint közelében van, egyelőre nem tud elrugaszkodni innen.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 121,64 pontos, 0,26 százalékos csökkenéssel, 47 452,73 ponton zárt csütörtökön, a részvénypiac forgalma 7,6 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 34 forinttal, 1,42 százalékkal 2368 forintra csökkent, 2,0 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 35 forinttal, 0,22 százalékkal 15 785 forintra erősödött, forgalmuk 3,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,24 százalékkal 426 forintra nőtt, forgalma 54,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 15 forinttal, 0,18 százalékkal 8145 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.(MTI)