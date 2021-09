Tőzsdenyitás előtt – Iránykeresés várható a tőzsdén az elemző szerint

Iránykeresés várható kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a vezető részvények közül az OTP kereskedése lesz izgalmas az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, a hétfői kereskedés megerősítette az OTP pénteki kitörését, amikor újabb történelmi csúcsot állított be a bankpapír árfolyama.

Hozzátette, a keddi kereskedés kisebb elmozdulással indulhat, de az OTP grafikonja technikailag továbbra is felfelé mutat, néhány hetes távlatban a 19 000-19 500 forintos tartományra.

Az elemző szerint a Mol jegyzése továbbra is a 2400-2450 forintos tartományban mozog. A Richter meg tudott kapaszkodni a 8800 forintos szint felett, a következő ellenállás 9 ezer forintnál húzódik. A Magyar Telekom árfolyama pedig a 430-440 forintos szintek között mozoghat.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 487,98 pontos, 0,93 százalékos emelkedéssel, 52 743,09 ponton, új történelmi csúcson zárt hétfőn. A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt.



A Mol árfolyama 10 forinttal, 0,41 százalékkal 2410 forintra csökkent, 1,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 330 forinttal, 1,83 százalékkal 18 340 forintra erősödött, forgalmuk 5,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 4,0 forinttal, 0,91 százalékkal 434 forintra esett, forgalma 65,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 35 forinttal, 0,40 százalékkal 8875 forintra nőtt, a részvények forgalma 743,8 millió forintot ért el.(MTI)