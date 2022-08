Tőzsdenyitás előtt – Folytatódhat az emelkedés a tőzsdén az elemző szerint

Folytatódhat az emelkedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.

Józsa Bence az MTI-nek küldött kommentárjában a vezető részvények közül kiemelte, hogy az OTP csütörtökön hajnalban tette közzé a gyorsjelentését, így itt hevesebb árfolyamreakció várható.

A Mol jegyzése tovább emelkedhet, első körben a 3 ezer forintos szintig. A Richter árfolyama előtt a 8500 forintos szint jelent ellenállást. A Magyar Telekom árfolyama 320 és 330 forint között mozoghat – ismertette.

A második negyedévben az OTP teljes bevétele, a nettó kamatbevétele és az igazított adózás utáni eredménye is körülbelül negyedével emelkedett éves alapon. A számviteli eredmény is ismét pozitív lett az extraprofitadó és az emelkedő kockázati költségek ellenére.

Az elemző arra is kitért, hogy a tervezetthez képest csaknem egy hét késéssel újraindult a kőolajszállítás Magyarország, Szlovákia és Csehország irányába az Ukrajna területén átvezető Barátság vezetéken, miután Ukrajnának a Mol vállalta a tranzitdíj kifizetését, az összeget pedig több tétellel nettósítva rendezik később az orosz féllel.

Az olajszállítások újraindításáról szóló hírek visszaerősítették a forintot, így az euróval szemben ismét a 394-395 forintos támasz-zóna letörésével próbálkozik a kurzus – ismertette Józsa Bence.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1397,22 pontos, 3,27 százalékos emelkedéssel, 44 130,61 ponton zárt szerdán, a részvénypiac forgalma 10,9 milliárd forint volt. A Mol 134 forinttal, 4,76 százalékkal 2948 forintra erősödött, 3,0 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 452 forinttal, 5,07 százalékkal 9370 forintra nőtt, forgalmuk 6,3 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 8,0 forinttal, 2,55 százalékkal 322 forintra emelkedett, forgalma 128,2 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,37 százalékkal 8230 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.(MTI)