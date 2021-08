Tőzsdenyitás előtt – Folytatódhat az emelkedés a tőzsdén az elemző szerint

Kisebb árelmozdulásokkal indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) kedden, de mivel továbbra is kedvező a nemzetközi befektetői hangulat, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint inkább a felső ellenállási szintekre érdemes figyelni.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kifejtette: a vezető részvények közül a legizgalmasabb az OTP mozgása, hamarosan elérhető lehet a 18 ezer forintnál húzódó történelmi rekord, amelynek áttörése esetén újabb tér nyílhat felfelé.

A Mol árfolyama fontos ellenállást lépett át, ami hosszú idő óta nem engedte az emelkedést; most a 2450 forintos szintet veheti célba a részvény, ott található a következő akadály – jelezte a szakértő.

A Richter is felfelé korrigált a néhány napos esést követően, 8800 forintnál húzódik a következő ellenállási szint. A Magyar Telekom jegyzése továbbra is a 430-440 forintos tartományban mozoghat – közölte.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 533,78 pontos, 1,05 százalékos emelkedéssel, 51 602,58 ponton zárt hétfőn, a részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt. A Mol 22 forinttal, 0,92 százalékkal 2420 forintra erősödött, 3,0 milliárd forintos forgalomban.



Az OTP-részvények ára 265 forinttal, 1,52 százalékkal 17 740 forintra nőtt, forgalmuk 4,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,5 forinttal, 0,34 százalékkal 436,50 forintra emelkedett, forgalma 212,8 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 55 forinttal, 0,64 százalékkal 8715 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.(MTI)