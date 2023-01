Tőzsdenyitás előtt – Enyhe csökkenéssel nyithat a tőzsde

Enyhe csökkenéssel nyithat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) csütörtökön.

Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek küldött előrejelzésében kiemelte, a nemzetközi piacok enyhe hangulatromlása a BUX indexen is éreztetheti hatását a nyitásban.

Kifejtette, az OTP technikai képe továbbra is pozitív, miután szerdán a fontos 10 380 forintos szint felett zárt a bankrészvény. A Mol azonban ellentétes képet mutat, itt nem sikerült a 2630-2645 közötti fontos sávban maradni, így itt negatívabb a technikai kép. A Richternél továbbra is a 8150 forintos támaszra és a 8415 forintos szintnél lévő ellenállásra kell figyelni. A Magyar Telekomnál ez a sáv 339 és 346 forint között húzódik.

Kitért arra, hogy piaci információk alapján hosszú lejáratú dollárkötvényeket készül kibocsátani az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), amely 5, 10 és 30 éves államkötvény kibocsátásának megszervezésére adott megbízást több nemzetközi nagybanknak, továbbá visszavásárol a közeljövőben lejáró – 2023 novemberében, és 2024 márciusában – szintén dollárban denominált magyar államkötvényeket.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 322,05 pontos, 0,72 százalékos emelkedéssel, 44 937,01 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 8,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A Mol árfolyama 38 forinttal, 1,43 százalékkal 2612 forintra csökkent, 785,0 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 250 forinttal, 2,40 százalékkal 10 680 forintra erősödött, forgalmuk 6,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,5 forinttal, 0,43 százalékkal 343,50 forintra esett, forgalma 44,1 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 60 forinttal, 0,72 százalékkal 8355 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.(MTI)