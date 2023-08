Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithat a tőzsde az elemző szerint

Emelkedéssel nyithat szerdán a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), a nap folyamán azonban elképzelhető a negatív korrekció az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BUX 585,50 pontos, 1,07 százalékos emelkedéssel, 55 076,08 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában közölte, az OTP jegyzése a csütörtök reggeli jelentés előtt megközelítette a 14 ezer forintos szintet, amely fontos akadályt képezhet, felette 14 180 forintnál van a következő technikai ellenállási szint. Hozzátette, hogy az árfolyam már erősen túlvett, így nem zárható ki, hogy néhány napon belül negatív korrekció indul a papír árfolyamában. Kedden az OTP-részvények ára 370 forinttal, 2,74 százalékkal 13 870 forintra erősödött, forgalmuk 14,8 milliárd forintot tett ki.

A Mol továbbra is lefelé tart, a 200 napos mozgóátlag letörését követően most 2600 forint közelében húzódnak támaszok – írta az elemző. Az előző nap a Mol árfolyama 54 forinttal, 1,99 százalékkal 2656 forintra csökkent, 3,2 milliárd forintos forgalomban.

A Richter árfolyama meghatározó ellenálláshoz ért 9150 forintnál, áttörése esetén 9320 forintnál adódhat a következő akadály. Kedden a Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 1,11 százalékkal 9140 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom is folytatta az emelkedést, árfolyamában ellenállás 438 forintnál található. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 7,0 forinttal, 1,64 százalékkal 433 forintra nőtt, forgalma 96,7 millió forint volt.(MTI)