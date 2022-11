Tőzsdenyitás előtt – Emelkedéssel nyithat a tőzsde

Emelkedéssel nyithat csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint.

Török Lajos, az MTI-nek küldött kommentárjában azt írta, hogy a relatív kedvező nemzetközi hangulatban továbbra is 44 ezer pont felett maradhat a BUX index.

A vezető részvények közül az OTP-vel továbbra is a 200 napos mozgóátlag felett kereskednek, így 10 216 forint a technikai támasz, 10 500 forint az első ellenállás az árfolyamában, ez utóbbit azonban akár gyorsan át is törheti a bankpapír – mondta.

A Mol továbbra sem tud a 2630 forintos szint felett zárni, ezt a szintet érdemes figyelni. A Richter a fontos 8150 forintos támasz felett zárt, kérdéses, hogy a korábbi negatív trend folytatódik-e. A Magyar Telekom továbbra is a 310-324 forint közötti sávban maradhat Török Lajos szerint.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 30,46 pontos, 0,07 százalékos csökkenéssel, 44 277,83 ponton zárt szerdán. A részvénypiac forgalma 12,5 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 12 forinttal, 0,46 százalékkal 2606 forintra csökkent, 1,9 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 5 forinttal, 0,05 százalékkal 10 490 forintra esett, forgalmuk 9,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,32 százalékkal 318 forintra erősödött, forgalma 79,7 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,37 százalékkal 8220 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,1 milliárd forintot ért el.(MTI)