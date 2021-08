Tőzsdenyitás előtt – Emelkedés jöhet nyitásban az elemző szerint

A csütörtöki negatív korrekciót követően hétfőn pozitív tartományban indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, mert a hazai részvénypiac kimaradt a pénteki mozgásból, amikor nagyrészt felfelé tartottak a részvényindexek.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül továbbra is érdemes figyelni az OTP mozgására, 18 ezer forintnál húzódik egy fontos ellenállási szint, amelynek áttörése esetén folytatódhat az emelkedés. A Mol kissé lemaradó, visszaesett a korábbi kitörési szint alá, támasz 2300 forintnál, míg ellenállás 2450 forint közelében található.

A Richter átlépte a 9 ezer forintos szintet, a következő meghatározó akadály 9320 forintnál húzódik. A Magyar Telekom továbbra is a 430 forintos támaszt tesztelgeti, míg ellenállás 436 forintnál van – jelezte a szakértő.

Kitért arra is, hogy 50 milliárd forint hitelt vett fel az Opus, a szombati bejelentés szerint az E.on. Tiszántúli Áramhálózati Zrt. feletti 100 százalékos befolyást biztosító részvények megvásárlását finanszírozzák a hitelből.



A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 592,32 pontos, 1,13 százalékos csökkenéssel, 51 696,55 ponton zárt csütörtökön, a részvénypiac forgalma 14,9 milliárd forint volt. A Mol 46 forinttal, 1,91 százalékkal 2362 forintra csökkent, 2,7 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 260 forinttal, 1,44 százalékkal 17 740 forintra esett, forgalmuk 7,1 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 3,0 forinttal, 0,69 százalékkal 431 forintra gyengült, forgalma 73,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 5 forinttal, 0,06 százalékkal 9070 forintra csökkent, a részvények forgalma 4,5 milliárd forintot ért el.(MTI)